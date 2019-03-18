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    HaberlerEtkinlikVenezia Mega Outlet Çanakkale Zaferi’ni 2 etkinlikle kutladı
    18.03.2019 - 17:20 |

    Venezia Mega Outlet Çanakkale Zaferi’ni 2 etkinlikle kutladı

    Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümünde geleceğimizin mimarı çocuklarımız ahşap boyayarak eğlenirken, yapbozla Türkiye’nin coğrafi bölgelerini öğrendi.

    Venezia Mega Outlet Çanakkale Zaferi’ni 2 etkinlikle kutladı

    Venezia Çocuk Atölyesi İle Çocuklar Eğlenirken Öğreniyor!

    Çanakkale Zaferi öncesinde çocukları eğitici oyunlarla keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Venezia Mega Outlet, ahşap atölyesinde Türk bayrağını boyatırken, yapboz ile minik ziyaretçilere Türkiye’nin coğrafi bölgelerini öğretti. Oyunların tadını çıkaran çocuklar için etkinlik pazar günü 3 defa düzenlendi.

    18 Mart Çanakkale Zaferi 104. Yıl Dönümünde Venezia Mega Outlet’te Kutlandı!

    Çanakkale Zaferi yıl dönümü için hazırlanan asker ve Seyid Onbaşı canlı heykel gösterisi ile ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Venezia Mega Outlet, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Türk Milleti'nin birlikte yaşama iradesi, vatan ve bayrak sevgisi vurgulandı. Yoğun ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler canlı heykeller ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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