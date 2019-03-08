BİST99.838-0,38EURO6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikVenezia Mega Outlet'te
    08.03.2019 - 14:38 |

    Venezia Mega Outlet'te

    Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü isimle 5 farklı hikayeyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik ile Venezia Mega Outlet’te buluşacak.

    Venezia Mega Outlet'te

    Oyuncu Esra Akkaya’nın da aralarında bulunduğu beş sosyal medya fenomeni, başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını ziyaretçilerle paylaşacak.

    “5 Kadın 5 Hikaye Venezia AVM” etkinliğinde; “Kendi Şarkını Söyle” Hayat Dengesi sunumuyla oyuncu Esra Akkaya, “Seni Beklerken” kitabının yazarı Merve İpek Öztürk, “hassasanne” blogu ile tanınan Ece Kumkale, evlilik ve hayata yazılarıyla tanınan Saadet Algan ve“40 kilo nasıl gider” hesabı ile 9 ayda 40 kilo veren Ece Dündar Karancak kendi hikayelerini bütün kadınlar için anlatacak.

    Etkinlik meşhur Venedik kanallarıyla süslenen Venezia Mega Outlet’te 9 Mart Cumartesi günü saat 15:30’da gerçekleşecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber