Oyuncu Esra Akkaya’nın da aralarında bulunduğu beş sosyal medya fenomeni, başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını ziyaretçilerle paylaşacak.

“5 Kadın 5 Hikaye Venezia AVM” etkinliğinde; “Kendi Şarkını Söyle” Hayat Dengesi sunumuyla oyuncu Esra Akkaya, “Seni Beklerken” kitabının yazarı Merve İpek Öztürk, “hassasanne” blogu ile tanınan Ece Kumkale, evlilik ve hayata yazılarıyla tanınan Saadet Algan ve“40 kilo nasıl gider” hesabı ile 9 ayda 40 kilo veren Ece Dündar Karancak kendi hikayelerini bütün kadınlar için anlatacak.

Etkinlik meşhur Venedik kanallarıyla süslenen Venezia Mega Outlet’te 9 Mart Cumartesi günü saat 15:30’da gerçekleşecek.