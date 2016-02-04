Vestel Gururla Yerli Konserleri Zorlu PSM'de

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’, Karadeniz’ in güçlü sesi Volkan Konak’ın usta yorumu, kendine has üslubu, tatlı sohbeti ve hikayeleriyle izleyicilere 09 Şubat Salı tadına doyulmayacak bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ 16 Şubat Salı Şevval Şam & Kurtalan Ekspres ile devam ediyor. Ustalara selam niteliğinde gerçekleşecek bu konserin 1.bölümünde Kurtalan Ekspres; Barış Manço, Cem Karaca ve Neşet Ertaş'ın en sevilen şarkıları seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise Şevval Sam, Kurtalan Ekspres eşliğinde ustaların eserlerine ek Aşık Veysel’e, en güzel Karadeniz türküleri ile Kazım Koyuncu’ ya selam gönderecek parçalar söyleyecek.

23 Şubat Salı, Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından birisi olan Ayhan Sicimoğlu, Turcolatino müzik üzerine kurulu bir dünya grubu olan Sicimoğlu’ s Mambo Delight ile Afro-Karayip ve Güney Amerika latin ezgilerini Türk müziği alt yapısıyla birleştirerek tadına alışık olduğumuz melodileri dayanılmaz ritimlerle süsleyecek.

‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ biletlerine Zorlu Performans Sanatları Merkezi gişelerinden, Biletix.com, Zorlucenterpsm.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Volkan Konak;

Tarih: 9 Şubat Salı

Saat:21:00

Bilet fiyatları: Protokol:180 TL, 1.kategori:150 TL, 2.kategori:130 TL,

3.kategori:100 TL, 4.kategori: 90 TL, 5.kategori:70 TL

Mekan: Zorlu Perfromans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

Şevval Sam & Kurtalan Ekspres:

Tarih: 16 Şubat

Saat:21:0

Bileti fiyatları:1.kategori:110 TL, 2.kategori:90 TL, 3.kategori:70 TL,

4.kategori:50 TL, 5.kategori:40 TL

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

Ayhan Sicimoğlu’s Mambo Delight:

Tarih: 23 Şubat Salı

Saat: 21:00

Bilet fiyatları: 1.kategori:75 TL, 2.kategori: 60 TL, Öğrenci; 40 TL

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi