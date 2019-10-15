Koleksiyon, yön detaylandırmalarıyla, imza siluetlerle birleşerek en iyi el işçiliği ve üretim gücünü barındırıyor. Klasik pilot gözlükleri dövülmüş metal kenarlarla yeniden tasarlanırken, kedi gözü modeli kaşlara odaklanarak modernize edildi, kaplumbağa kabuğu rengindeki modeller ise lacivert ve bordo camlar ile zengin bir kontrast yaratıyor. Dokuz optik model bu estetiği, modernleştirilmiş ve büyük stillerle yansıtıyor. Gözlük koleksiyonu kıyafet koleksiyonuyla bir araya gelerek görünümleri rafine bir bitişle vurguluyor.

Victoria Beckham yeni Sonbahar 2019 global gözlük kampanyası, markanın stilini ve modern kadının çok yönlü ve çabasız zarafete yönelik tutumunu özetleyen üç özel tasarımdan oluşuyor. Kampanyanın öne çıkan modelleri arasında iki asetat güneş gözlüğünün yanı sıra asetat ile metalin hafif bir karışımından oluşturulan bir optik çerçeve yer alıyor. Her biri, tasarımcının sofistike ruh hâline atıfta bulunan cesur ve alışılmışın dışında bir tarz ile dikkat çekiyor.

Asetat yapılar mimari biçimleri yönsel işaretlerle dengelerken açısal ayrıntılar, geniş gözlük sapları ve düz ön tasarımlar ise siyah, kaplumbağa kabuğu, camgöbeği mavi ve bordodan oluşan rafine bir palette sunulan çerçevelerle heykelsi bir dokunuş sunuyor.

Diğer bir imza modeli olan optik navigatör, dış hatlarıyla kullanıcılara özgüvenli bir görünüm sunuyor. Çift köprü sayesinde zarif, çok boyutlu bir etki göze çarpıyor, gözlük sapları ise yıldızlardan esinlenmiş bir model ile yivli bir bitiş sunuyor.

Tüm dünyada Eylül 2019'dan itibaren seçkin mağazalar, özel butikler ve birinci sınıf güneş gözlüğü ve optik gözlük perakendecilerinin yanı sıra Victoria Beckham perakende mağazalarında yerini alan ve victoriabeckhkam.com adresinden global olarak satışa sunulan Victoria Beckham Eyewear Sonbahar 2019 koleksiyonu, Türkiye'de de Ocak 2020’den itibaren özel butikler ve birinci sınıf güneş gözlüğü ve optik gözlük mağazalarında yerini alacak.