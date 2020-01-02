Victoria Beckham'dan 2020 modasına ikonik giriş

Ünlü aileler aklımıza geldikçe Beckhamlar kadar şık olan sadece birkaç kişi var. Ancak bu durumun sebebi şüphesiz giydiği her şeye klasik bir şıklık kazandıran Victoria Beckham'dan başkası değil...

David Beckham ve ailesi yeni yıla beraber girdi. Son yıla muhteşem bir aile portresi ile veda eden Beckhamlar, yine tarzları ile çok konuşuldu.

Sezonun renkleri bej, siyah ve gri tonlarında kordine edilmiş mükemmel aile portresi, David,Victoria ve muhteşem dört çocuğunu içeriyor.

Victoria, İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarının muhtemel hitlerinden bir yırtık kot pantolon, desenli bir bluz ve tüvit bir blazerdan oluşan kombini ile yine çok beğenildi. Tasarımcı genellikle daha klasik pantolonlarda görünse de, ailenin Yılbaşı gecesini geçirdiği Cotswolds için bir çift yırtık kot, kırsal bir kaçamak için ideal gündelik seçimdi.

İşte Victoria'nın spor-şık kombinine ulaşmak için birkaç öneri...

& Other Stories Hourglass Houndstooth Blazer



Victoria Beckham Tie Neck Raglan Blouse

ZARA HIGH RISE STRAIGHT CROPPED RIPS





ZARA DISTRESSED SKINNY JEAN