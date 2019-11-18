Victoria'nın 80 bin liralık çantası ile pahalı tren yolculuğu

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Müzik kariyeri, David Beckham ile evlendikten sonra göz önünde yaşadığı kusursuz aile hayatı ve zamana meydan okuyan tarzı... Stil ikonu Victoria Beckham tarzı ile olay yaratmaya devam ediyor.

Kendine özgü stilleri ile moda dünyasının hem en çok sevilen hem de en çok takip edilen isimleri arasına giren Victoria Beckham aslında tarzını olabildiğince sade tutuyor. Sadeliğin en büyük şıklık ve en hoş görüntü olduğunun adeta her kombini ile altını çiziyor. Maskülen parçaları feminenleştirerek kullanmayı çok seven Beckham için vazgeçilmezler arasında ayakkabı ve çantalar var.

Geçtiğimiz gün Londra'da görüntülenen Victoria Beckham aynı renkteki etek ve ceket takımını, mor tonlarındaki Christian Louboutin ayakkabıları ve dünyaca ünlü Hérmes marka çantası ile kombinledi. 'Yataktan çıkmış gibi dağınık olma' görüntüsünden nefret eden Beckham, en yorgun olduğu günlerde bile şık olmayı ihmal etmiyor.

Victoria'nın mor renkli çantası yaklaşık 80 bin lira.