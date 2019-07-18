Vişneli parfe tarifi

Fransız tatlısı olan parfe yumurta, şeker ve krema ile yapılan bir tür dondurulmuş tatlıdır. Yaz tatlılarını özleyenler için parfe tarifini mutlaka deneyin. İster çikolatalı ister istediğiniz meyve ile yapabileceğiniz parfe tarifini, sizin için vişneli haliyle paylaştık. Çok hafif ve yapımı çok basit olan parfe tarifi için işte malzemeler...

Malzemeler:

-4 adet yumurta sarısı

-1 tatlı kaşığı vanilya özütü

-1 paket krema (200 ml)

-1 su bardağı çekirdeksiz vişne

-Yarım su bardağı bisküvi kırığı

-Yarım su bardağı fındık kırığı

Şurup için:

-Çeyrek su bardağı su

-Çeyrek su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

-Su ve şekeri şerbet kıvamına gelinceye kadar kaynatın ocaktan alarak ocaktan alın.

-Benmaride yumurta sarılarına çırpma teli ile çırpmaya başlayın. Hazırladığınız şerbeti ip gibi akıtın ve kabarıp, rengi açılana kadar çırpın.

-Koyu bir kıvam aldığında valinya özütünü ekleyin, benmariden alın ve buzdolabında soğumaya bırakın.

-Kremayı mikserin yüksek devrinde çırpın ve iyice kabartın.

-Önce üçte birini soğuttuğunuz yumurtalı karışıma alttan yukarı doğru söndürmemeye dikkat ederek karıştırın.

-Kalanını da azar azar ekleyip aynı şekilde spatula yardımıyla karıştırarak ekleyin.

-Silikon kalıplarınızı su le ıslatın ve fazla suyunu süzün.

-Kapların yarısına parfe karışımı dökün, vişneleri kaplara paylaştırın ve kalan karışımı dökün. Son olarak fotoğraftaki gibi bisküvileri ekleyin.

-Dondurucuda 3-4 saat soğutun ve süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.