Vitesimizi yükseltiyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yay burcuna ilerleyen Ay daha istekli ve motive bir biçimde hareket edebileceğimizi gösteriyor. Yeni bir şey öğrenmek ve yabancılarla bağlantı kurmak için uygun koşullar var. Farklı kişilerle karşılaşabilir ve onlardan çok şey öğrenebiliriz. Bugün mesleki konularda, dikkat gereken alanlarda da deneyimlerimizi somut hale getirebiliriz. Düşüncelerimizi toparlamak için uygun fırsatlar bulacağız.

Nelerden kaçınmalı? Genel olarak daha olumlu yönde değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Kimi zaman dikkatsizlikler ya da abartılı bir tutum nedeni ile yanlış sonuçlar gündeme gelebilir. Farklı düşünceleri bir araya getirmek ve somutlaştırmak için çaba sarf edelim. Organize olmakta ve eyleme geçmekte fayda var. Çekimser kalmamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Çakmaktaşı Yaratıcı imkânları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.