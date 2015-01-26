Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEtkinlikVodafone FreeZone eleme heyecanıyla başlıyor
26.01.2015 - 15:49 |

Vodafone FreeZone eleme heyecanıyla başlıyor

Gençlere yönelik ülkemizdeki en kapsamlı müzik etkinliği olan Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması, 18’inci kez yetenekli liselileri sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Vodafone FreeZone eleme heyecanıyla başlıyor

18 yıldır devam eden ve Türkiye’nin 81 ilinde sayıları 7 bine ulaşan liseye ulaşan yarışmada başvurular başladı. Eleme heyecanının Mart ve Nisan aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de süreceği yarışmada gençler seslerini müzikteki yetenekleriyle duyuracak.

Vodafone Türkiye’nin gençlik markası Vodafone FreeZone’un sponsorluğunda, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması, 18’inci kez gençleri müzik sahnesine taşımaya hazırlanıyor. Sadece müzisyen liseliler değil, onları destekleyen binlerce liseli için de en büyük müzik olayı olan etkinlik 81 ilden gençleri buluşturacak.

Üç yıldır Türkiye’den tüm liselerin katılımına açık olan yarışmanın elemeleri Mart ve Nisan aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. Liseli müzisyenler, elemelerde en iyi performanslarını sergilemek üzere gruplarını kuracak, yarışmaya katılacak ve okullarını temsil edecek. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen liseliler aynı zamanda para ödülünün yanı sıra aynı zamanda, tam teçhizatlı bir müzik stüdyosunu okullarına kazandırmak için de yarışacak.
81 ilden okullar Istanbul, Ankara ve İzmir’den birinde yarı finale çıkmak üzere başvurabilecek. Büyük final ise 9 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak. Başvuruların devam ettiği yarışma için ayrıntılı bilgiye VodafoneFreezone.com adresinden ulaşmak mümkün.

2014’te yapılan Vodafone FreeZone 17. Liselerarası Müzik Yarışması, 81 ilden 383 lisenin katılımıyla tamamlandı. Birçok liseli müzisyen hayatlarında ilk kez sahne heyecanı yaşadı. Nisan 2014’te İstanbul’da düzenlenen finaldeyse Türkiye’den ve KKTC’den finale kalan 42 lise performanslarını sergiledi. Arkadaşlarının ve ailelerinin yalnız bırakmadığı liseler arasından Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi, büyük özveriyle hazırlandıkları ve ilk kez katıldıkları yarışmada İcra dalında birinci oldu ve izleyenleri duygulandırdı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösterirken kültür-sanatı destekliyor, gençlere ‘Hayatta türlü zorunluluklar olabilir ama Vodafone FreeZone’la sıkıntı yok, kafana göre yaşaman için yanındayız’ diyoruz. Bu yıl da sponsor olduğumuz Vodafone FreeZone 18. Liselerarası Müzik Yarışması’yla gençlere, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyoruz. 18 yıldır gençlere yönelik en kapsamlı müzik yarışması olan Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması ile liseli gençlere müzikteki yeteneklerini sergileme ve kendilerini ifade etme özgürlüğü sunuyoruz. Bu sene de liseli gençleri, müzikle kendilerini özgürce ifade etmek üzere Vodafone FreeZone 18. Liselerarası Müzik Yarışması’na davet ediyoruz.”

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Basic Sadeliği

    Basic Sadeliği
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Engelleri açmak için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla başa çıkmak için dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz.  İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olarak kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.  Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Esra Ertuğrul
    Esra ErtuğrulYeni Annelere Çözüm Önerileri
    Burcu Çetinkaya
    Burcu ÇetinkayaEvlilik Öncesi Danışmanlık
    Doç. Dr. Eren Erdem
    Doç. Dr. Eren ErdemOfiste Omurga Sağlığı
    Arzu Bıyıklıoğlu
    Arzu BıyıklıoğluBeklenti mi Belirsizlik mi?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaCilt Tümörleri (Cilt Kanseri)
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşEv Bitkileri Neden Çicek Açmaz
    Op.Dr. Tufan Evciman
    Op.Dr. Tufan EvcimanGözde Kimyasal Madde Yanıkları
    Ebru Demirhan
    Ebru Demirhanİlişkilerde Denge
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkGençlerde Burun Estetiği
    Nur Demir
    Nur DemirRuhsal Gelişim Notları
    En Çok İzlenen Videolar
    Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
    Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
    Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?
    Radyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisiRadyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çocukları kış hastalıklarından koruyacak 10 öneri

    Çocukları kış hastalıklarından koruyacak 10 öneri

    Canınız neden çikolata çekiyor?

    Canınız neden çikolata çekiyor?

    Teyana Taylor kusursuz fiziğini neye borçlu?

    Teyana Taylor kusursuz fiziğini neye borçlu?

    Grip aşısı ile zatürre aşısı aynı anda yapılır mı?

    Grip aşısı ile zatürre aşısı aynı anda yapılır mı?

    Sıradaki Haber