Vodafone FreeZone eleme heyecanıyla başlıyor

18 yıldır devam eden ve Türkiye’nin 81 ilinde sayıları 7 bine ulaşan liseye ulaşan yarışmada başvurular başladı. Eleme heyecanının Mart ve Nisan aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de süreceği yarışmada gençler seslerini müzikteki yetenekleriyle duyuracak.



Vodafone Türkiye’nin gençlik markası Vodafone FreeZone’un sponsorluğunda, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması, 18’inci kez gençleri müzik sahnesine taşımaya hazırlanıyor. Sadece müzisyen liseliler değil, onları destekleyen binlerce liseli için de en büyük müzik olayı olan etkinlik 81 ilden gençleri buluşturacak.



Üç yıldır Türkiye’den tüm liselerin katılımına açık olan yarışmanın elemeleri Mart ve Nisan aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. Liseli müzisyenler, elemelerde en iyi performanslarını sergilemek üzere gruplarını kuracak, yarışmaya katılacak ve okullarını temsil edecek. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen liseliler aynı zamanda para ödülünün yanı sıra aynı zamanda, tam teçhizatlı bir müzik stüdyosunu okullarına kazandırmak için de yarışacak.

81 ilden okullar Istanbul, Ankara ve İzmir’den birinde yarı finale çıkmak üzere başvurabilecek. Büyük final ise 9 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak. Başvuruların devam ettiği yarışma için ayrıntılı bilgiye VodafoneFreezone.com adresinden ulaşmak mümkün.



2014’te yapılan Vodafone FreeZone 17. Liselerarası Müzik Yarışması, 81 ilden 383 lisenin katılımıyla tamamlandı. Birçok liseli müzisyen hayatlarında ilk kez sahne heyecanı yaşadı. Nisan 2014’te İstanbul’da düzenlenen finaldeyse Türkiye’den ve KKTC’den finale kalan 42 lise performanslarını sergiledi. Arkadaşlarının ve ailelerinin yalnız bırakmadığı liseler arasından Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi, büyük özveriyle hazırlandıkları ve ilk kez katıldıkları yarışmada İcra dalında birinci oldu ve izleyenleri duygulandırdı.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi:



“Vodafone Türkiye olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösterirken kültür-sanatı destekliyor, gençlere ‘Hayatta türlü zorunluluklar olabilir ama Vodafone FreeZone’la sıkıntı yok, kafana göre yaşaman için yanındayız’ diyoruz. Bu yıl da sponsor olduğumuz Vodafone FreeZone 18. Liselerarası Müzik Yarışması’yla gençlere, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyoruz. 18 yıldır gençlere yönelik en kapsamlı müzik yarışması olan Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması ile liseli gençlere müzikteki yeteneklerini sergileme ve kendilerini ifade etme özgürlüğü sunuyoruz. Bu sene de liseli gençleri, müzikle kendilerini özgürce ifade etmek üzere Vodafone FreeZone 18. Liselerarası Müzik Yarışması’na davet ediyoruz.”