Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması başlıyor

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden binlerce liseli gence ulaşmayı hedefleyen yarışmaya başvurular başladı. Mart ve Nisan aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de elemeleri yapılacak yarışmanın finali ise29 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiğigençlik markası Vodafone FreeZone'un sponsorluğunda veSerhat Hacıpaşalıoğlu’nun önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması, bir kez daha gençleri müzik sahnesine taşımaya hazırlanıyor. Bu yıl 19’uncusu düzenlenecek ve Türkiye’nin 81 ilinden gençleri aynı platformda buluşturacak olan Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması, sadece müzisyen liseliler değil, onları destekleyen binlerce liseli için de yılın en büyük müzik olayı olarak gösteriliyor.

Başvurular Mart’a kadar sürecek

Son 6 yıldır Vodafone’un sponsorluğunda gerçekleşen ve Türkiye’den tüm liselerin katılımına açık olan Vodafone FreeZone 19. Liselerarası Müzik Yarışması’na başvurularMart başına kadar devam edecek.Eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek yarışma; “İcra”, “Orkestra”, “Kız Solist”, “Erkek Solist”, “Sahne Performansı” ve “Enstrüman” dallarında yapılacak.

Final 29 Nisan’da İstanbul’da

Vodafone FreeZone 19. Liselerarası Müzik Yarışması’nınİstanbul elemeleri 25-26 Mart tarihlerinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Ankara elemeleri 1-2 Nisantarihlerinde Selim Sırrı Tarcan Kapalı Spor Salonu’nda, İzmir elemeleri ise 8-9 Nisan tarihlerinde İzmir Arena’da seyirciye açık olarak gerçekleştirilecek. Elemelerde başarılı olan okullar, 29 Nisan’da İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek finalde yarışma hakkını elde edecek. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen liseliler,para ödülünün yanı sıra tam teçhizatlı bir müzik stüdyosunu okullarına kazandırmak için yarışacak. Ayrıca, yarışmanın eğitim sponsoru İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından üstün başarı gösteren iki öğrenciye de karşılıksız eğitim bursu verilecek. Başvuruların devam ettiği yarışma için ayrıntılı bilgiye VodafoneFreezone.com adresinden ulaşmak mümkün.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZoneile gençlere daha fazla özgürlük alanı yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda sinema, festival ve konser biletleri ile eğitim, giyim, yemek, seyahat alanlarındaki sayısız avantajla milyonlarca gencin bütçesini hafifletiyor, onların gençliklerini özgürce yaşamasına katkıda bulunuyoruz. Müziğin gençleri bir araya getiren, kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu yıl da sponsor olduğumuz Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması'yla gençlere, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 398, yurt dışından ise 5 lisenin yarıştığı etkinliğimizde bu yıl daha çok liseye ulaşmak, daha çok gencimizi hayallerine yaklaştırmak istiyoruz.Bu vesileyle, tüm liseli gençlerimizi müzikle kendilerini özgürce ifade etmek üzere Vodafone FreeZone 19. Liselerarası Müzik Yarışması'na davet ediyoruz."

19 yıldır organizasyona liderlik eden Serhat Hacıpaşalıoğlu ise şunları söyledi:

“19 yıl, sadece Türkiye’de değil, dünyada da rekor sayılabilecek bir süre. Yarışmanın başladığı yıllarda doğanlar, çoktan yarışmacı oldular ve arkalarından bir başka nesil daha geldi. Türk gençliğinin müzik şemsiyesi altında bu en büyük ve güzel buluşmasına aracı olduğumuz için büyük gurur duyuyorum ve bu yıl da aynı heyecanı tüm liselilerle birlikte yaşamak için gün sayıyorum.”

