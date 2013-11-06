Vodafone İstanbul Calling devam ediyor!

Babylon’da sahne alacak gruplardan, SAE’de gerçekleşecek söyleşilere kadar festivalin dopdolu programı müzikseverlerin katılımını bekliyor.

DERRICK MAY AND JIMMY EDGAR- 29 Kasım Cuma, 2013

Kapı Açılış: 23:30

Yer: Babylon

Derrick May ve Jimmy Edgar Detroit’un iki jenerasyonunu temsil eden elektro müzik DJ’leri arasında yer alıyor. House, tekno ve elektronik müzik tarzlarında gidip gelen parçaları sahibi olan ikili, geçen sene yayınladıkları iki CD’den oluşan derleme“We Love Detroit” ile Detroit’te teknonun çıkışından, dünya çapında yayılmasına uzanan bir serüveni anlatıyor.

SÖYLEŞİ: DERRICK MAY – 29 Kasım Cuma, 2013

Saat: 19:00

Yer: SAE

Giriş: Ücretsiz

Katılım için linkteki formun doldurulması gerekmektedir; http://istanbul.sae.edu/tr/event/16495/VIC:_Derrick_May_S%C3%B6yle%C5%9Fisi

JAGUAR SKILLS - 6 Aralık Cuma, 2013

Kapı Açılış: 23:30

Yer: Babylon

Müzik kariyerine Japon modası için ürettiği mixtape’leri ile mütevazi bir başlangıç yapan Jaguar Skills, sonrasında eşi benzeri olmayan DJ yetenekleri ve ilham verici prodüktörlüğü ile olay yerine adım attı. Jaguar Skills ayrıca BBC Radio 1 tarafindan üç ayda bir yayınlanan ‘Güvendiğimiz Yeni DJ’ler kısmında yer aldı. Yapmış olduğu mixlerini , house müzikten Dubstep’e, Drum & Bass’dan hayal edilecebilecek her türlü tempo’ya benzetebiliriz. Onun performansının en büyük özelliği ise gizemli olması. Jaguar Skills, her performansinda yeni bir maske takarak, gizemli bir kahraman gibi ortalığı kasıp kavuruyor.

PUBLIC SERVICE BROADCASTING – 12 Aralık Perşembe, 2013

Kapı Açılış: 21:30

Yer: Babylon

Public Service Broadcasting, Londra bazlı J. Willgoose, Esq. ve Wrigglesworth müzik ikilisinden oluşuyor. Ethno-funk tarzları ile tanınan grup, Eski film müziklerini ve arşivleri kullanarak yarattıkları müziklerle “geçmişin ezgilerini geleceğin müziği ile birleştirerek bir mesaj iletmek” olarak adlandırıyorlar.