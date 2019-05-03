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    HaberlerEtkinlikVodafone Park güzellik meraklılarını ağırlıyor
    03.05.2019 - 10:26 |

    Vodafone Park güzellik meraklılarını ağırlıyor

    İstanbul Güzellik Festivali 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Vodafone Park İstanbul'da yapılacak.

    Vodafone Park güzellik meraklılarını ağırlıyor

    Üç gün boyunca güzellik meraklılarıyla alanında uzman isimleri buluşturacak olan İstanbul Güzellik Festivali'nde; medikal estetik firmalarından güzellik merkezlerine, sağlıklı yaşam merkezlerinden kozmetik firmalarına kadar 50'ye yakın marka yeni ürünlerini ilk kez görücüye çıkaracak. İşin uzmanları örnek uygulamalarla güzellik tüyoları verecek. Ayrıca; bilgilendirici etkinlikler, panel, seminer ve workshoplarla güzelliğe dair her şey A'dan Z'ye konuşulacak.

    Saç tasarım profesyonelleri ve makyaj artistleri etkinlik alanındaki şovlarla hünerlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, yeni sezonunun saç ve makyaj trendlerini uzman ellerden öğrenecek.

    Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu; yiyerek zayıflama tüyolarını ve neştersiz kök hücre tedavisiyle leke, iz ve kırışıklıkların nasıl ortadan kaldırıldığını anlatırken kırışıklıkları önlemek için sebze ve meyvelerle yapılabilecek maskeler hazırlayacak. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Durmuş obezite cerrahisi hakkında akıllardaki sorulara cevap verecek. Kozmetolog Ayşenur Yazıcı, yüzdeki sarkmaları toparlamak için kaşık ve koza masajlarını uygulamalı olarak gösterecek.

    Mimar Aylin Örengil; güzelliğinizi onaylayan renklerin yaşadığınız mekanlardaki gizli güçleri nelerdir? , kişiliğinize uygun tasarlanmış mekanlar kariyerinizi ve özel hayatınızı nasıl etkiler? gibi mekan-güzellik ilişkisine dair pek çok soruyu cevaplayacak. Yaşam Koçu Oya Özer güzelliğin bilinçaltını, Kişisel Gelişim Uzmanı Abdullah Canıtez genç kalabilmenin bilinçaltı sırlarını anlatacak.

    Ziyaretçiler, festival kapsamında hazırlanan fırsat reyonlarından ithal parfüm ve kozmetik ürünlerini yüzde 70'e varan indirimlerle satın alabilecek.

    TARİH: 3-5 Mayıs 2019
    SAAT: 9.30-18.00
    YER: Vodafone Park İstanbul/Büyük Loca (Müze girişi)

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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