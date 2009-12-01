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    HaberlerEtkinlikVolkan Konak ve Dolapdere Big Gang'den Yeni Yıl Partisi
    01.12.2009 - 17:00 |

    Volkan Konak ve Dolapdere Big Gang'den Yeni Yıl Partisi

    Geçtiğimiz yıl yaptığı albüm ve verdiği konserler ile adından sıkça bahsettiren Volkan Konak muhteşem sahne performansıyla yılbaşı gecesi Maslak Sheraton Hotel’de sevenleriyle buluşuyor.

    Ardından gecenin ilerleyen saatlerinde Dolapdere Big Gang ile eğlencenin ritmi daha da yükselecek.Batının pop ve rock şarkılarını Türk sazlarıyla alaturka bir yorumla icra eden Dolapdere Big Gang’de yerinizde duramayacaksınız.

    Art Müzik & Organizasyon ve Delphin Organizasyon tarafından düzenlenen, yılbaşı gecesinin tartışmasız en kaliteli eğlencesinde Maslak Sheraton’da buluşmak üzere!

    tarih : 31.12.2009 21:00:00
    mekan : Maslak Sheraton Convention (Sport House Cafe)
    bilet fiyatları220,00 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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