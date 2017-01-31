Volkswagen Arena Şubatta yine dopdolu!

Yüksek sesli canlı performans altyapısıyla çok yönlü, dinamik, öncü ve özgün deneyimlerin merkezi Volkswagen Arena’da 29 Ocak Pazar akşamı Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman sahne aldı. Yaklaşık 4 bin kişinin hep bir ağızdan söylediği Duman şarkılarıyla konser, Volkswagen Arena’nın katılımcıyı içine çeken siyah küp atmosferinde unutulmayacak bir deneyime dönüştü.

Volkswagen Arena, Ocak ayında arka arkaya üç benzersiz deneyime de ev sahipliği yaptı. Ses ve ışık şovlarıyla hafızalardan kolay kolay silinmeyecek Oscar and the Wolf performansı, Rus temsilci Unics Kazan’la karşı karşıya gelen Darüşşafaka Doğuş’un galibiyet coşkusu ve kapalı gişe sahnelenen Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile Ocak ayında yaklaşık 17 bin katılımcı Volkswagen Arena’da buluştu.

Volkswagen Arena’da Şubat Ayı Etkinlikleri

Volkswagen Arena Şubat ayında da benzersiz deneyimlere ev sahipliği yapacak.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde Daçka, Volkswagen Arena’da 5 Şubat Cumartesi günü Banvit ile sahaya çıkacak.

Darüşşafaka Doğuş, 10 Şubat Cuma günü ise Turkish Airlines Euroleague kapsamında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Tarkan, 18 Şubat Cumartesi akşamı Darüşşafaka Eğitim Kurumları yararına sahne alacak. Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek konserden elde edilecek gelirle Türkiye'nin 70 ilinden annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Darüşşafaka'da bir Sanat Merkezi oluşturulacak.

Efsanevi rock grubu Bijelo Dugme ile balkan müziğinin dünyaca ünlü müzisyeni Goran Bregoviç, Türkiye'de ilk defa 25 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da bir araya gelecek.