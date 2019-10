Volkswagen Arena'da müzik ve alışveriş

Volkswagen Arena’da 9 – 10 Aralık tarihlerinde Yılbaşı Alışveriş Günleri ile yılbaşı coşkusu yaşanacak.

Hip Hop kültürünün bütün unsurlarının bir arada hayat bulacağı Hip Hop Jam İstanbul 2015, Pozitif Live ile Hiphoplife işbirliği ve Dream TV’nin katkılarıyla 5 Aralık Cumartesi günü Volkswagen Arena’da Türk Rap müziğinin en önemli isimlerini ağırlayacak. Break dans, rap ve DJ performanslarının olacağı etkinlik; Mode XL, Ege Çubukçu, Sansar Salvo, Pit10, Ayben, Kamufle, Anıl Piyancı&Emrah Karakuyu ve Yener gibi 33 Hip Hop artistinin katılımı ile Hip Hop severlere unutulmayacak bir gün yaşatacak.

Müzikte yeni boyut Off the Hook kapsamında İngiliz alternatif rock grubu Editors’ın sahne alacağı ilk konser 6 Aralık Pazar günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Off the Hook, Editors konseri öncesinde Türk alternatif rock müzik grubu BIZ’i ağırlayacak, fuaye alanında ise Deniz Kader ve Çağdaş Şişman’dan oluşan Nohlab’in audio/video performans ve enstalasyonları sahnelenecek.

Editors konseri öncesinde katılımcılar Radyo Eksen DJ’leri ile Happy Hour’da konser için ısınırken, Takas Kütüphanesi için yanlarında getirdikleri kitapları takas edebilecek ve Ekolojik Kütüphane oluşumuna bağışta bulunabilecek. Off the Hook katılımcıları ayrıca UNICEF Sanal Gerçeklik Gözlükleri ile UNICEF’in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yaşamı deneyimleyebilecek.

"Lüks Hediye Fuarı" olarak nitelendirilen "Yılbaşı Alışveriş Günleri" 140’ın üzerinde markanın katılımı ile bu yıl 9-10 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Kültür sanat aktiviteleri ile desteklenen fuarda Türkiye’nin önemli sanatçılarını destekleyen Merkur, Ara Güler'in fotoğraf kariyerinden bir kesit sergisiyle, etkinliğin sanat koridorunda ziyaretçilerle buluşacak.