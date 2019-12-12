Vücudunuz yeni yıla hazır mı?

Yeni yıl, yeni kararlar almak ve yeni başlangıçlar yapmak için en doğru zamanlardan biri... Yeni yılda sağlıklı beslenmek ve kilo vermek de pek çoğumuzun yeni yıl kararları listesinde başı çekiyor. Zayıflama programlarına başlamadan önce, sağlıklı yeme düzenine geçişte ilk basamak olan detoks diyetleri tam da bu noktada devreye giriyor. Ancak detoks diyetlerinin nasıl uygulanacağı da önem arz ediyor.

İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti’nin içinde yer alan Türkiye’nin ödüllü ilk eforea SPA’sının, Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman’la gerçekleştirdiği “eforea SPA X Ferin Batman” sağlıklı söyleşi serilerinin ikincisi 11 Aralık Çarşamba günü bu konular çerçevesinde gerçekleşti. Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı etkinlikte, yeni yılda toksinlerden arınmış ve kilolarıyla vedalaşmaya kararlı olanlar için DİYETLAB diyetisyenleri tarafından geliştirilen özel yağ yakıcı yeni yıl detoks programı tanıtıldı.

“Zayıflama diyetlerine girişin ilk basamağı: Detoks programları”

Detoks diyetlerinin zayıflama programlarına başlamadan önce, sağlıklı bir yeme düzenine geçişte ilk basamak olduğunu dile getiren Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman, kurucusu ve sahibi olduğu DİYETLAB’in diyetisyenleri tarafından geliştirilen 3 günlük yağ yakıcı yeni yıl detoks programı ile ilgili “Yetişkin, sağlıklı bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak, antioksidan değeri yüksek, pratik, tok tutan ve lezzetli tariflerden oluşan 3 günlük bir menü hazırladık. İçerisinde bulunan yiyeceklerin birbirleri ile etkileşimleri de göz önüne alınarak maksimum fayda sağlayan bir program oluşturduk.” dedi.

“Detoks diyetlerinde maksimum verim için bunlara mutlaka uyulmalı”

Mevsime, döneme ve kişinin ihtiyacına göre detoks programlarının geliştirilebileceğini belirten Ferin Batman, her detoks diyetinin olmazsa olmaz koşullarını da paylaştı. Diyet ve Beslenme Uzmanı, detoks diyetleri sırasında mutlaka uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı: “Sigara, alkol ve kafein diyetten çıkarılmalı; doymuş yağ tüketimi en aza düşürülmelidir. Soslar, çikolata, früktoz şurubu içeren besinlerden; konserve ürünler, tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılmış makarna, ekmek, kırmızı et, tavuk, yağlı peynirler, krema, tereyağı ve kuyruk yağından uzak durulmalıdır. Elma, kiraz, böğürtlen, bitkisel protein kaynağı glütensiz tahıllar, kuru meyveler, ananas, kivi, limon, salatalık, yeşillikler ve ıspanak detoks küründe özellikle tercih edilmelidir.”

Detoks nedir? Kimler detoks yapmalıdır? Detoks besinler nelerdir ve hangi sıklıkla uygulanmalıdır? gibi soruların yanıtlandığı etkinlikte ayrıca, hazırlık aşaması ve uygulaması oldukça kolay olan antioksidan değeri yüksek, tok tutan, lezzetli tarifler de paylaşıldı.