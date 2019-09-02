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02.09.2019 - 12:40

Vücuttaki morluklar neden oluşur?

Hiçbir yere çarpmadan veya küçük travmalarla ciltte oluşan morarmalar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir! Peki, vücuttaki morluklar neden olur? Bacaklardaki morluk nasıl geçer?

Vücuttaki morluklar neden oluşur?

Halk arasında ciltte morarma veya berelenme olarak adlandırılan durum çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa başta bacaklarda görülen morluklar olmak üzere vücudumuzun değişik yerlerinde hastalık veya yaşa bağlı olarak morluklar oluşabiliyor. Çoğu zaman dikkate almadığımız morlukların altında ciddi hastalıklar bulunabiliyor. Peki, vücuttaki morluklar neden olur? Bacaklardaki morluk nasıl geçer? İşte detaylar...

Morluk, herhangi bir sebebe bağlı olarak cilt altındaki kılcal damarların hasara uğraması ve kanın cilt altına sızmasıdır. Çoğu bacak morarması aslında önemsiz, basit bir nedene bağlıyken bazılarında da ciddi sorunların habercisi olabilir. 

MORLUKLAR NEDEN OLUŞUR?

Bacak morluklarının en sık karşılaşılan nedeni fiziksel aktivite veya kaza sonucu oluşan morluklardır. Çarpma, vurma ya da düşme gibi durumlarda gözlenen morarma damar içerisinde bulunan kan, doku veya kas zedelenmesine bağlı olarak oluşabiliyor.

Yaşa bağlı olarak oluşan morlukların başında ise güneşe bağlı olarak gelişen bacak morarmaları geliyor. Özellikle yaşlı hastalarda güneş ışınları cilt altına nüfuz ederek burada bulunan damarlara hasar verir bu da morluk oluşmasına neden olur. Yaşlanma sürecinde daha önce olmayan hastalık belirtilerinin görülmesiyle özellikle damar duvarı ve çevresinde ortaya çıkan bozulmalar morarmalara neden olabiliyor.

Morarmanın diğer bir nedeni de hastalıklar nedeniyle alınan ilaçlardan kaynaklanan morluklardır. Kullanılan ilaçlar pıhtılaşmayı sağlayan kan bileşenlerini etkileyerek kanın damar dışına sızmasına neden olabilir. Özellikle ağrı kesici ve doğum kontrol hapları vücutta morarmalara neden olabilir.

Vitamin eksikliğine bağlı olarak morarmalar da oluşabiliyor. Özellikle B12, C, K ve folik asit eksikliğinde kol ve bacaklarda morarmalar gözlenebiliyor.

Vücuttaki özellikle de organları koruyan destek dokusu olan yağ tabakasının azalmasıyla damarlarda kolayca kanama oluşabilir. Zedelenmeye açık hale gelen damarlar destek dokusunun da bozulmasıyla özellikle zayıf ve hızlı kilo veren kişilerde morluklara neden olabilir.

Morarmanın diğer bir nedeni de kan hastalıklarına bağlı olarak oluşan morarmalardır. Morarma bu durumlarda kan ve kan ile bağlantılı hastalıkların çoğunda ilk belirti olarak ortaya çıkar. Morarmalar, Lösemi, Hemofili A ve Hemofili B gibi hastalıkların habercisi olabilir. Troid hastalıklarından birisi olan Graves hastalığı da kol ve bacaklarda morluklara neden olabiliyor.

MORLUKLAR İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Morluk şikayetiniz varsa hemen bir doktora başvurmalısınız. Doktora başvurduğunuzda, kan testinin yanı sıra sizden başka testler de isteyebilir ya da sizi farklı bölümdeki doktorlara yönlendirebilir.

NE ZAMAN ÖNLEM ALINMALI?

-Kendi kendine gelişiyorsa,

-Birden fazlaysa,

-Ağrısız ama tekrarlıyorsa,

-Diş eti, burun ve genital kanamalar eşlik ediyorsa,

-Ateş ve halsizlik varsa,

-Küçük bir travmayla aşırı derecede büyük morluklar oluşuyorsa ciddiye alınmalı.

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