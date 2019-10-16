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HaberlerEstetikVücuttaki yaşlanma belirtileri nasıl anlaşılır?
16.10.2019 - 13:08 |

Vücuttaki yaşlanma belirtileri nasıl anlaşılır?

Vücudumuzun bazı bölgeleri diğer bölgelerimize göre daha hızlı yaşlanmaya başlar. Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Vücuttaki yaşlanma belirtileri nasıl anlaşılır?

Yaşlanmayı kısaca şöyle tanımlayabiliriz; İlerleyen zamanla birlikte hücre ve dokularda hastalandırıcı ve ölümcül etkilerin kümülatif olarak birikmesiyle oluşan durumu 'yaşlanma süreci' olarak düşünebiliriz. Doğada hayvanlar nadiren yaşlanmaya bağlı ölürler. Vahşi doğa koşulları, açlık, beslenme amacıyla öldürülme gibi nedenler hayvanlar için daha çok geçerli. Bu durumda 'yaşlanma' daha çok insanları ilgilendiren bir sorundur.Sorun olarak nitelendiriyorum çünkü yukarıdaki tanımdan ilerlersek hücresel boyutta olan tüm bu durumların fiziksel-duygusal-ruhsal sonuçları elbette olacaktır.

Peki, yaşlanmayı en çok nereler ele verir?

Öncelikle yüzümüz; çünkü yüz vücudun en dikkat çeken bölgesidir. Bu nedenle yüzün yaşlanmasını önlemek için doğru antiaging uygulamalar, güneşten-solaryumdan koruma, doğru beslenme çok önemlidir.

Eller; Aman dikkat eller yaşınızı ' ele' vermesin ! Nemlendirme, koruma ve doğru antiaging bakımlar uygulanması ellerin yaşlanmasını geciktirir.

Göz kapakları-Gözler; Göz çevresi en ince dokuya sahip olan yerlerdir. Zaman içerisinde göz çevresinde kas doku ve bağdoku gevşeyerek gözler daha küçük görünür ve göz kapakları sarkar.

Boyun ve Dekolte; Boynumuz güneş ve solaryumdan çok daha fazla etkilenir.Bu nedenle bu etkenlerden kaçınılması faydalı olur ve o bölgeye yönelik tedavilerden faydalanılabilir.

Dirsekler; Dirseklerimiz travmaya çok fazla maruz kalır, nemlendirmek önemli ve özellikle masa başı çalışanlar dirsekleri daha az yaslayarak çalışırlarsa koruyucu bir önlem olabilir, o bölgeye yönelik yapılacak yenileyici tedaviler de mümkündür.

Saçlar;Yaşlandıkça saçlar sadece beyazlamaz, dökülür, zayıflaşır, kurur. Doğal yağ bakımları ve düzenli olarak taramak evde yapabileceğiniz basit tüyolar arasındadır.

Dokuyu sağlıklı ve taze tutmak için elimizde oldukça fazla bilgi var. Hem Batı Tıp ekolüyle yetişmiş ama 10 yıldır da Tamamlayıcı Tıpla ilgilenen biri olarak bu bilgileri doğru ve sistemli kullanmanın önemli olduğunu söyleyebilirim.

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