Watsons ödül gecesinde yıldızlar geçidi

Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zincirlerinden Watsons’ın, bu sene beşincisini düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde yılın en iyi ürünleri ve başarıları ile alanlarında öne çıkan isimler ödüllendirildi.

Watsons müşterileri, Watsons Card üyeleri, basın mensupları ve blogger’lar tarafından Odul.watsons.com.tr üzerinden gerçekleştirilen oylama ile 24 farklı kategoride 116 ürün değerlendirildi. 1.5 aylık oylama sürecinde 1 milyonun üzerinde oy kullanıldı.

Burcu Esmersoy ve Enis Arıkan’ın sunduğu törende birbirinden renkli şov ve gösteriler düzenlendi. Enis Arıkan, sürpriz dans şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kısa bir süre önce düzenlediği 360° konser ile 25 yıllık kariyerinin en sıra dışı performansına imza atan Kenan Doğulu, özel gecede sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu sahnesinde Sertab’ı ağırladı

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu performansıyla geceye damgasını vururken, sürpriz bir ismi de sahnesine konuk etti. Kenan Doğulu son dönemde Sertab’ın Müzikali ile büyük beğeni toplayan Sertab Erener ile ilk defa birlikte sahne alarak bir düet gerçekleştirdi. Sanat dünyasında 25 yılı geride bırakan iki ünlü isim, sergiledikleri performansla uzun süre ayakta alkışlanarak konukların beğenisini topladı.

Anlamlı projeye destek

Sertab Erener, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin Serebral Palsili çocuklar için başlattığı sosyal sorumluluk projesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için minik hayranlarıyla birlikte “Elele”şarkısını söyledi. Projenin bir parçası olarak Ceyda Düvenci’nin hazırladığı ve geliri “Bir Can Bin Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği” ne bağışlanan Melimek Ajandaları özel gecede davetlilere hediye edildi.

Ödül töreni gecesinde 30 ürün ödül kazanırken, başarıları, güzellikleri ve stilleri ile dikkat çeken ünlü isimler de 6 farklı kategoride ödüllendirildi.

Çağla Şikel “En Güzel Cilt Ödülü”, Duygu Boztepe “En Güzel Göz Ödülü”, Arzu Kaprol “En Stil Kadın”, Tara De Vries “En Güzel Saç Ödülü”, Şükrü Özyıldız “En Güzel Gülümseme Ödülü” ve Ceyda Düvenci ve Sertab Erener ise “En Güzel Kalp Ödülü” nün sahibi oldu.

Gecede Watsons Özel Ödülü Alan Ünlü İsimler

En güzel cilt: Çağla Şikel

En güzel göz: Duygu Boztepe

En Stil Kadın: Arzu Kaprol

En Güzel Saç: Tara De Vries

En Güzel Gülümseme: Şükrü Özyıldız

En Güzel Kalp: Ceyda Düvenci – Sertab Erener

