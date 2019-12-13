Watsons'tan yılbaşı makyajı önerileri

Watsons’ın dünyaca ünlü profesyonel makyaj markaları Revolution, I Heart Revolution, Deborah Milano, Revlon ve e.l.f. ürünleriyle rüya gibi bir yılbaşı makyajına imza atmak çok kolay…

Kusursuz bir ten makyajı için: Revolution Star makyaj bazı

Kusursuz bir makyaj için makyaj bazları, tercih ettiğiniz renkler kadar önem taşıyor. Revolution’ın en yeni ürünleri arasında yer alan Star makyaj bazı, içeriğinde yer alan anason özü sayesinde ciltteki kızarıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olurken mükemmel bir makyaj için cildi hazırlıyor.

Revolution ve I Heart Revolution ile göz alıcı bir makyaj deneyimi

Revolution’ın yeni far paleti serisi “Forever Flawless”, yılbaşı makyajında gözlerini ön plana çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Seride yer alan “Constellation”, “Decadent” ve “Unconditional Love” 18 farklı, mat ve ışıltılı renk seçeneği ile benzersiz bir göz makyajı deneyimi sunuyor.

Watsons, göz makyajına ve elmacık kemiklerine ışıltı katmak isteyenler için ise I Heart Revolution’ın rengarenk ve eğlenceli allık ve aydınlatıcılarını öneriyor. “Fruity’’ allık ve aydınlatıcı serisi ürünleri; makyajınız için meyve diyarının en tatlı esintilerini sunuyor. Seride; “Peach”, “Strawberry’’, “Banana”, “Pineapple” olmak üzere 4 farklı ürün seçeneği sizi bekliyor.

Kırmızı rujun büyüleyici dünyasında bir yolculuğa hazır mısınız?

Revolution, bu yılbaşında 3 kırmızı ruj önerisi sunuyor. Yılbaşında kırmızıdan vazgeçemeyenlerdenseniz, Revolution’ın Liquid Matte, Matte Lipstick ve Creme Lipstick olarak üç ayrı formda sunduğu Ruby rujları tam size göre! Revolution Liquid Matte, topaklanmayan ve dağılmayan yapısıyla likit ruj sevenler için ideal bir ürün. Pürüzsüz dokusu ile öne çıkan Matte Lipstick dudakları kurutmayan yapısıyla beğeni topluyor. Pigment gücünden ödün vermeden dudaklarınızı nemlendiren Creme Lipstick ise göz kamaştıran parlak kırmızı tonuyla tüm dikkatleri üzerinize çekiyor.

Revlon Ultra HD Vinyl Shes on Fire ruj, yüksek pigmentli yapısı ile dudaklarınızda parlak bir bitiş sunuyor. Dudak çizgilerine dolmayan özel formülü, içeriğindeki E vitamini, shea yağı ve aloe vera özü ile dudaklarınızın hem çekici hem de bakımlıgörünmesine yardımcı oluyor.

Sevilen İtalyan makyaj markası Deborah Milano’nun metalik yansımalar içeren Red Metal ruju cesur ve çarpıcı bitişi ile görenleri büyülüyor.

Dudaklarınızın hem dolgun bir şekle hem de parlak bir kırmızıya bürünmesini istiyorsanız Volume Vinyl Lipstick No:6 vazgeçilmeziniz olacak. Volume Vinyl Lipstick, doğal mentolle zenginleştirilen formülü sayesinde dudakların dolgun bir görünüme kavuşmasına yardımcı olurken karşı konulmaz yumuşaklığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Derin bakışlar için: Deborah Milano Dangerous Curves Maskara!

Deborah Milano Dangerous Curves maskara kavisli fırçası sayesinde en düz kirpiklerde bile maksimum hacim ve mükemmel bir kıvrım vaadediyor. Yoğun pigmenti sayesinde kirpiklerinize ekstra bir siyahlık sağlayan maskara, derin bakışlarınızı ön plana çıkararak yeni yıl makyajınızı kusursuz bir şekilde tamamlıyor.

Yeni yılın tüm fotoğraflarında kusursuz bir cilt için Revlon PhotoReady Candid koleksiyonu…

Revlon’un fondöten, kapatıcı ve pudra olmak üzere üç farklı üründen oluşan PhotoReady Candid koleksiyonu, her cilt tipi ve rengine uygun seçenekler sunuyor. Uygulandığı andan itibaren gün boyu süren bir doğal kapatıcılık ve koruma sağlayan ürünler birlikte kullanıldığında üçlü bir kapatıcı ve koruma etkisi gösteriyor. Revlon PhotoReady Candid koleksiyonu, yılbaşında da tüm gece boyunca selfie ve fotoğraflarda cildinizin kusursuz görünmesine yardımcı olacak.

Yeni yıl makyajınızın profesyonel dokunuşu e.l.f’ten!

Amerikan makyaj markası e.l.f., dünya çapında sevilen makyaj ürünlerinin yanı sıra fırça çeşitleri ile de büyük beğeni topluyor. Göz makyajı için özel bir seriye sahip olan e.l.f’in profesyonel makyaj fırçaları ile mükemmel bir yılbaşı makyajına imza atmak çok kolay.

Göz makyajınız için birçok alternatif sunan e.l.f., ıslak ve kuru ürünlerde kullanılabilen fırçaları ile gözlerinizde adeta bir filtre etkisi yaratıyor. Kontür ve ton eşitliği gibi zorlu uygulamalar için de fırça ve sünger seçenekleri sunan e.l.f, yılbaşı makyajınıza büyüleyici dokunuşlar yapıyor.