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    HaberlerEtkinlikWhat Da Funk ve Murat Meriç bir arada
    11.05.2018 - 11:29 |

    What Da Funk ve Murat Meriç bir arada

    Tamirane, Uniq İstanbul ve Zuhal Müzik iş birliğiyle gerçekleşen ‘Yaza Merhaba Partisi’nde What Da Funk ve Murat Meriç en iyi müzikle, 15 Mayıs Salı akşamı senin için bir araya geliyor!

    What Da Funk ve Murat Meriç bir arada

    Tamirane, Uniq İstanbul ve Zuhal Müzik iş birliğiyle gerçekleşen ‘Yaza Merhaba Partisi’nde What Da Funk ve Murat Meriç en iyi müzikle, 15 Mayıs Salı akşamı senin için bir araya geliyor!

    Tamirane, Uniq İstanbul ve Zuhal Müzik, iş çıkışı 18.00’dan itibaren, asırlık ağaçlara bakan Uniq Teras'ta kurulan sahnedeki iyi müzikle, Tamirane'nin samimi ortamı eşliğinde yazın gelişini kutluyor! 18.00 – 20.00 arası Happy Hour ile başlayacak bu samimi buluşmada: Türkçe ve yabancı 45'liklerin ustası Murat Meriç'in akşamüstü ısıtmaya başlayacağı sahneyi, 20:00'da caz, funk ve soul müziğin şehirdeki en iyi isimlerinden What Da Funk, sekiz kişilik orkestrasıyla devralacak ve konserin ardından yine Murat Meriç, bünyeyi tamir'e devam edecek.

    15 Mayıs akşamüstü plan belli; bu samimi buluşmaya davetlisin, girişler ücretsiz!

    *18.00 - 20.00 arası içkiler %20 indirimli!
    Detaylar için tamirane.com’a göz at!

    Program:
    15 Mayıs Salı, 18.00: Murat Meriç (Dj Set)
    20.00: What Da Funk (Live)
    22.00: Murat Meriç (Dj Set)

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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