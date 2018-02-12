BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikWinx Club çocukları Meryem Can ile buluşturdu
    12.02.2018 - 17:04 |

    Winx Club çocukları Meryem Can ile buluşturdu

    Çocuklar Winx Club Dünyası özel gösteriminde ünlü YouTuber Meryem Can ile buluştu.

    Winx Club çocukları Meryem Can ile buluşturdu

    Dünyanın en önemli lisans markalarından Winx Club çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bu yıl ‘Yetenek Avı’ konseptiyle her zaman olduğu gibi perilerin ‘iyilik mücadelesine’ vurgu yapan Winx Club, özel kampanyasıyla da çocukların yüzünü güldürdü.

    Winx Club Bebeklerini Türkiye’yeye getiren Adore Oyuncak tarafından düzenlenen özel gösterim 10 Şubat’ta Akmerkez Cinema Pink’te gerçekleştirildi. Winx Perileri Bloom, Stella, Flora, Layla, Miusa ve Tecna’nın sihirli dünyada geçen maceralarının soluksuz izlendiği özel gösterimde, bu sezon Winx Dünyası’nın açılış şarkısını da seslendiren ünlü YouTuber Meryem Can çocuklarla bir araya geldi, onlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

    Bu yıl çizgi film serisini yayınlayan televizyon kanalı Sony Çocuk’un da destek verdiği galada Winx Perileri ve küçük workshoplarla çocuklar keyifli vakit geçirdi.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Sıradaki Haber