Winx Club çocukları Meryem Can ile buluşturdu

Dünyanın en önemli lisans markalarından Winx Club çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bu yıl ‘Yetenek Avı’ konseptiyle her zaman olduğu gibi perilerin ‘iyilik mücadelesine’ vurgu yapan Winx Club, özel kampanyasıyla da çocukların yüzünü güldürdü.

Winx Club Bebeklerini Türkiye’yeye getiren Adore Oyuncak tarafından düzenlenen özel gösterim 10 Şubat’ta Akmerkez Cinema Pink’te gerçekleştirildi. Winx Perileri Bloom, Stella, Flora, Layla, Miusa ve Tecna’nın sihirli dünyada geçen maceralarının soluksuz izlendiği özel gösterimde, bu sezon Winx Dünyası’nın açılış şarkısını da seslendiren ünlü YouTuber Meryem Can çocuklarla bir araya geldi, onlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu yıl çizgi film serisini yayınlayan televizyon kanalı Sony Çocuk’un da destek verdiği galada Winx Perileri ve küçük workshoplarla çocuklar keyifli vakit geçirdi.

