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    HaberlerEtkinlikWonderland 'Şenlendiriyor'
    02.12.2008 - 11:40 |

    Wonderland 'Şenlendiriyor'

    İlhan Erşahin en sevilen projelerinden Wonderland’in yeni albümünden yepyeni şarkılarla ilk kez Babylon’da hayranlarıyla buluşuyor.

    Wonderland 'Şenlendiriyor'

    Üstelik bu kez yanında Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek’ten oluşan Taksim Trio ile birlikte… Saksofon, bas, davul ve gitar gibi temel caz enstrümanlarını, kanun, bağlama ve klarnet ile buluşturmayı başarmış güçlü bir proje olan Wonderland, evrensel, yenilikçi, eklektik ve zeki yönleriyle müzikseverleri derinden etkilemeyi sürdürüyor. Caz, elektronik ve doğu ezgilerinin birarada sunulduğu güçlü şarkılarıyla İlhan Erşahin, Hüsnü Şenlendirici ile Babylon’da yine harikalar yaratacak.

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