XJAZZ Festival baharın gelişini kutluyor
Berlin’in özgün müzik festivallerinden XJAZZ dördüncü kez Türkiye’de festival ruhunu harekete geçirmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz senelerde caz severlerin yakından takip ettiği festival, bu sene de yerli ve uluslararası birçok müzisyeni ağırlayacak. 11 – 15 Nisan tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek XJAZZ, şehrin yine muhtelif mekanlarına konuk oluyor. Festival, bu sene konserlerin yanı sıra ‘XJAZZ Lab.’ adı altında atölye çalışmalarına da yer verecek.
Festival, Goethe Institut desteğiyle İstanbul’da Kabak & Lin, Ankara’da peoplexpeople ve İzmir’de Urban Tune ekipleri tarafından düzenleniyor. XJAZZ, önermesini yineleyerek bu sene de sadece caz müzik ile sınırlı kalmayıp cazın kesiştiği diğer türleri de yeniliklere açık dinleyiciyle buluşturuyor. Programda bu yıl Peter Broderick, Federico Albenese, Nico Sun, Matthias Meyer, Chapelier Fou, Olivia Trummer gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye ve Almanya sahnesini bir araya getirecek Tarabya Ensemble, Ensemble X gibi özel projeler yer alıyor.
XJAZZ @ İSTANBUL
11.04.2018 Çarşamba
Federico Albenese @ Akbank Sanat
Christian Thome ft. Kaan Bıyıkoğlu & Matt Hall @ Nardis Jazz Club
TÖZ @ Bova
12.04.2018 Perşembe
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları @ Babylon
Tarabya Ensemble / Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Borusan Sanat
Davul Toplantısı (Cengiz Baysal, Berke Can Özcan, Turgut Alp Bekoğlu) @ Dorock XL
Olivia Trummer ft. Kağan Yıldız & Berke Özgümüş @ Nardis Jazz Club
Sultan Tunç aka. Rasta Baba @ KargART
Ali Perret @ Kaset Mitanni
Bir Gün, Bir Adam @ Bova
13.04.2018 Cuma
Studnitzky KY Organic @ Salon
Matthias Meyer @ KLEIN
KÖK / Ezgi Mutlu @ KargART
Çağıl Kaya @ Kaset Mitanni
Nazdrave x Rap ft. Ceza, Ayben, Da Poet, Ağaçkakan, Kamufle @ IF Performance Hall Beşiktaş
Monk Trio / Flux Duo @ Bova
14.04.2018 Cumartesi
Peter Broderick / Gülşah Erol @ Salon
Make a Joyful Noise / Coşkun Akmeriç & Ahmetjah @ Peyote Nevizade
Ensemble X (Sebastian Studnitzky , Ekin Cengizkan, Sentürk Öztaş) @ Kaset Mitanni
African Acid Is The Future @ arkaoda
Serhan Erkol "Melting Pot" @ Bova
15.04.2018 Pazar
Analog Kültür Experiment ft. Korhan Futacı / İpek Görgün / Kryshe @ Kırım Kilisesi
XJAZZ @ ANKARA
11.04.2018 Çarşamba
Baysallan Duo @ June Pub
Çağrı Sertel ‘Instant’ @ Gaga Play
Ali Perret Trio @ Siyah Beyaz
Gülşah Erol @ Amelie’s
Olivia Trummer @ Müjgan
12.04.2018 Perşembe
Bora Uzer @ June Pub
Nazdrave x Rap ft. Da Poet, Ayben, Kamufle, Ağaçkakan / Warm-up: Suppa ft. Aga B @ 6:45 KK
13.04.2018 Cuma
Congulus @ Voodoo Blues
Peter Broderick / Çınar Yazgan @ Ivy
Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Route
14.04.2018 Cumartesi
Chapelier Fou @ IF Performance Hall Ankara
Komfortrauschen / Ajda & Kızıltan @ Kite
Terra / Azevzir feat Egesu Live @ HaymatlosMekan
XJAZZ @ İZMİR
11.04.2018 Çarşamba
MadenÖktemErsonmez @ Bios
12.04.2018 Perşembe
Deniz Taşar Quartet @ Kepler Social House
Tolga Bilgin Quintet feat. Şallıel Bros @ Bios
13.04.2018 Cuma
Hamdi Akatay EtnoJazz Ensemble @ Bios
Islandman + Şinasi @ 1888
14.04.2018 Cumartesi
Nico Sun @ 1888
Cansu Nihal Akarsu & Doruk Çebi @ Publisher
15.04.2018 Pazar
Emre Girgin DJ @ Edit