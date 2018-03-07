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    HaberlerEtkinlikXJAZZ Festival baharın gelişini kutluyor
    07.03.2018 - 13:19 |

    XJAZZ Festival baharın gelişini kutluyor

    Berlin’in özgün müzik festivallerinden XJAZZ dördüncü kez Türkiye’de festival ruhunu harekete geçirmeye hazırlanıyor.

    XJAZZ Festival baharın gelişini kutluyor

    Geçtiğimiz senelerde caz severlerin yakından takip ettiği festival, bu sene de yerli ve uluslararası birçok müzisyeni ağırlayacak. 11 – 15 Nisan tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek XJAZZ, şehrin yine muhtelif mekanlarına konuk oluyor. Festival, bu sene konserlerin yanı sıra ‘XJAZZ Lab.’ adı altında atölye çalışmalarına da yer verecek.

    Festival, Goethe Institut desteğiyle İstanbul’da Kabak & Lin, Ankara’da peoplexpeople ve İzmir’de Urban Tune ekipleri tarafından düzenleniyor. XJAZZ, önermesini yineleyerek bu sene de sadece caz müzik ile sınırlı kalmayıp cazın kesiştiği diğer türleri de yeniliklere açık dinleyiciyle buluşturuyor. Programda bu yıl Peter Broderick, Federico Albenese, Nico Sun, Matthias Meyer, Chapelier Fou, Olivia Trummer gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye ve Almanya sahnesini bir araya getirecek Tarabya Ensemble, Ensemble X gibi özel projeler yer alıyor.

    XJAZZ @ İSTANBUL

    11.04.2018 Çarşamba

    Federico Albenese @ Akbank Sanat
    Christian Thome ft. Kaan Bıyıkoğlu & Matt Hall @ Nardis Jazz Club
    TÖZ @ Bova

    12.04.2018 Perşembe

    Anadolu’nun Kayıp Şarkıları @ Babylon
    Tarabya Ensemble / Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Borusan Sanat
    Davul Toplantısı (Cengiz Baysal, Berke Can Özcan, Turgut Alp Bekoğlu) @ Dorock XL
    Olivia Trummer ft. Kağan Yıldız & Berke Özgümüş @ Nardis Jazz Club
    Sultan Tunç aka. Rasta Baba @ KargART
    Ali Perret @ Kaset Mitanni
    Bir Gün, Bir Adam @ Bova

    13.04.2018 Cuma

    Studnitzky KY Organic @ Salon
    Matthias Meyer @ KLEIN
    KÖK / Ezgi Mutlu @ KargART
    Çağıl Kaya @ Kaset Mitanni
    Nazdrave x Rap ft. Ceza, Ayben, Da Poet, Ağaçkakan, Kamufle @ IF Performance Hall Beşiktaş
    Monk Trio / Flux Duo @ Bova


    14.04.2018 Cumartesi

    Peter Broderick / Gülşah Erol @ Salon
    Make a Joyful Noise / Coşkun Akmeriç & Ahmetjah @ Peyote Nevizade
    Ensemble X (Sebastian Studnitzky , Ekin Cengizkan, Sentürk Öztaş) @ Kaset Mitanni
    African Acid Is The Future @ arkaoda
    Serhan Erkol "Melting Pot" @ Bova

    15.04.2018 Pazar

    Analog Kültür Experiment ft. Korhan Futacı / İpek Görgün / Kryshe @ Kırım Kilisesi
    XJAZZ @ ANKARA

    11.04.2018 Çarşamba

    Baysallan Duo @ June Pub
    Çağrı Sertel ‘Instant’ @ Gaga Play
    Ali Perret Trio @ Siyah Beyaz
    Gülşah Erol @ Amelie’s
    Olivia Trummer @ Müjgan


    12.04.2018 Perşembe

    Bora Uzer @ June Pub
    Nazdrave x Rap ft. Da Poet, Ayben, Kamufle, Ağaçkakan / Warm-up: Suppa ft. Aga B @ 6:45 KK


    13.04.2018 Cuma

    Congulus @ Voodoo Blues
    Peter Broderick / Çınar Yazgan @ Ivy
    Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Route


    14.04.2018 Cumartesi

    Chapelier Fou @ IF Performance Hall Ankara
    Komfortrauschen / Ajda & Kızıltan @ Kite
    Terra / Azevzir feat Egesu Live @ HaymatlosMekan

    XJAZZ @ İZMİR

    11.04.2018 Çarşamba

    MadenÖktemErsonmez @ Bios


    12.04.2018 Perşembe

    Deniz Taşar Quartet @ Kepler Social House
    Tolga Bilgin Quintet feat. Şallıel Bros @ Bios


    13.04.2018 Cuma

    Hamdi Akatay EtnoJazz Ensemble @ Bios
    Islandman + Şinasi @ 1888


    14.04.2018 Cumartesi

    Nico Sun @ 1888
    Cansu Nihal Akarsu & Doruk Çebi @ Publisher

    15.04.2018 Pazar

    Emre Girgin DJ @ Edit

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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