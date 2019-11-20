Yabancı dil nasıl kolay öğrenilir?

İngilizce öğrenmek, günümüz şartlarında neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Hayatımızın her alanına dahil olan ingilizceyi ''Nasıl öğrenirim?'' sorusu ise herkesin aklında.

Dil öğrenmenin kolay olduğunu belirten Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu, İngilizce öğrenmek ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bütün dillerin köklerini araştırarak ‘Pratik Evrensel Gramer’ metodunu geliştiren Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu tam 25 dil biliyor. Bir dili öğrenmek için 2 bin kelime bilmek gerektiğinin ve okuyarak öğrenmek yerine duyarak öğrenmenin daha verimli olduğunun altını çizen Gulu, ilk dili öğrendiğiniz zaman ikinci, üçüncü dilleri öğrenmenin daha kolay olacağını belirtti.

Aynı zamanda doğal bir şekilde herhangi bir dili öğrenmek için dilin hakim olduğu coğrafyalarda 5-6 yıl kadar yaşamak ya da o dile maruz kalmak büyük önem taşıyor.