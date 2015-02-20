Yağmur çamur dinlemeden koştular

2014’ün son Geyik Koşusu, ASICS sponsorluğunda Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirildi. Macera sevenler için engebeli ve dar patika yollarının bulunduğu koşuda 4, 14 ve 28 kilometreden oluşan parkurlarda 700’den fazla katılımcı doğal bir ortamda spor yaptı. Ayrıca yaşları 4 ila 12 arasında değişen çocuklar için düzenlenen Bambi Koşuları ile de çocuklar kazanma ya da kaybetme stresi olmadan doğada spor yapmanın keyfini çıkardı.



Ayşe Tolga’ya 3.lük Madalyası!



ASICS sponsorluğunda düzenlenen Geyik Koşusu’na ünlü oyuncu Ayşe Tolga ve spor tutkunu gönüllülerden oluşan ASICS Team üyesi ünlü köşe yazarı Yonca Tokbaş da katıldı. Ayşe Tolga, “4 KM Parkuru 35-44 Yaş Kadınlar” kategorisinde 3.’lük elde etti. Dereceye girenlere madalyalarıyla beraber ASICS’ten hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi.