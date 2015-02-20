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    HaberlerEtkinlikYağmur çamur dinlemeden koştular
    20.02.2015 - 12:15 |

    Yağmur çamur dinlemeden koştular

    Her yıl Macera Akademisi/MCRRacesetter tarafından ASICS sponsorluğunda düzenlenen Geyik Koşuları yılın ilk koşusunda macera severlerle Belgrad Ormanı’nda buluştu. Koşuya Ayşe Tolga, Yonca Tokbaş gibi ünlü isimler de katıldı.

    Yağmur çamur dinlemeden koştular

    2014’ün son Geyik Koşusu, ASICS sponsorluğunda Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirildi. Macera sevenler için engebeli ve dar patika yollarının bulunduğu koşuda 4, 14 ve 28 kilometreden oluşan parkurlarda 700’den fazla katılımcı doğal bir ortamda spor yaptı. Ayrıca yaşları 4 ila 12 arasında değişen çocuklar için düzenlenen Bambi Koşuları ile de çocuklar kazanma ya da kaybetme stresi olmadan doğada spor yapmanın keyfini çıkardı.

    Ayşe Tolga’ya 3.lük Madalyası!

    ASICS sponsorluğunda düzenlenen Geyik Koşusu’na ünlü oyuncu Ayşe Tolga ve spor tutkunu gönüllülerden oluşan ASICS Team üyesi ünlü köşe yazarı Yonca Tokbaş da katıldı. Ayşe Tolga, “4 KM Parkuru 35-44 Yaş Kadınlar” kategorisinde 3.’lük elde etti. Dereceye girenlere madalyalarıyla beraber ASICS’ten hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi.

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