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20.09.2019 - 12:37 |

Yağmurlu havada ruhunuzu tatlandıracak tarif: Vanilyalı sufle

Sonbaharın ve yağmurlu havaların vazgeçilmezi olan vanilyalı sufle tarifini sizinle paylaşıyoruz. Ruhunuzu tatlandıracak vanilyalı sufle için malzemeleri hazırlamayı unutmayın. İşte vanilyalı sufle tarifi...

Yağmurlu havada ruhunuzu tatlandıracak tarif: Vanilyalı sufle

Çikolatalı sufleyi aratmayacak ve yağmurlu havalarda mutfağa girip hazırlayabileceğiniz vanilyalı sufle tarifini paylaşıyoruz. Ruhunuzu tatlandıracak ve nefis vanilya kokusuyla evinizi, içinizi ısıtacak vanilya sufle için malzemeleri hazırlayın! İşte vanilyalı sufle tarifi... 

Malzemeler: 

-3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, ayrıca tart kalıbı için daha fazlası
-2 yemek kaşığı doğal esmer şeker
-70 gram ince kıyılmış bitter çikolata
-1 su bardağı süt
-5 çorba kaşığı toz şeker
-Taze 1 vanilya tanesi, boyuna bölünmüş
-1/4 su bardağı ağartılmamış çok amaçlı un
-2 büyük yumurta sarısı
-3 büyük yumurta akı
-1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yağmurlu havada ruhunuzu tatlandıracak tarif: Vanilyalı sufle

Vanilyalı sufle nasıl yapılır? 

-Fırını 400 dereceye ısıtın. 6 adet tart kalıbını önce tereyağ ile yağlayın daha sonra ise esmer şeker ekleyin. Bitter çikolataları eşit şekilde bütün kaplara bölün.
-Sos tenceresinde süt, 4 yemek kaşığı şeker ve vanilyayı karıştırıp ocağa koyun. Kaynamaya başladığında ateşten alın. --Vanilya tanesini çekirdeklerini ayırıp karışımın içinde bırakın geri kalan kısmını ise atın.
-Geniş bir sos tavasında tereyağı ve unu karıştırın. Karıştırarak altın rengi olana kadar ortalama 2 dakika kadar pişirin. Daha sonra içine süt karışımını ekleyin. Tıkırdar hale getirip sürekli karıştırarak 5 dakika kadar pişirin. Ateş alıp içine yumurta sarılarını ekleyip karıştırın.
-Bir mikser ile yumurta beyazlarını köpürtün. Daha sonra kalan toz şekeri de ekleyip mikserlemeye devam edin. Dikkatlice bu -karışımı süt karışımına ekleyip karıştırın. Daha sonra bu hamuru tart kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.
-Derin bir fırın tepsisine kalıpları yerleştirdikten sonra yarı boylarına gelecek şekilde etraflarına su doldurun. Fırında altın rengi olup kabarana kadar ortalama 40 dakika kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri döküp anında servis yapın.

Afiyet olsun. 

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