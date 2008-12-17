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    HaberlerEtkinlikYahudi bilim adamları anılıyor
    17.12.2008 - 00:22 |

    Yahudi bilim adamları anılıyor

    ALMANYA’daki Nazi zulmünden kaçan Alman-Musevi bilim insanları, Türkiye’ye gelişlerinin 75. yılında anılıyor

    Tarih Vakfı’nın düzenlediği “75. Yılında 1933 Üniversite Reformu: Görüşler ve Anılar Sempozyumu” yarın İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Sempozyumda, üniversite bünyesinde önemli ve aktif rol oynayarak hukuktan tıbba, biyolojiden mimarlığa pek çok alandaki bilimsel ve mesleki yapının oluşmasına katkıda bulunan bilim insanları anılacak.

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