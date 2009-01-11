Yahya Kemal Beyatlı’yı yeniden düşünmek

13 Ocak günü saat 18.00’de Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleştirilecek program, sinevizyon gösterimiyle başlayacak. Yahya Kemal’le ilgili eserlerin bulunduğu serginin de yer aldığı programda “Yahya Kemal’i Yeniden Düşünmek” konulu panel düzenlenecek. Panelde, Sermet Sami Uysal, Hızırbek Gayretullah ve Prof. Dr. Sadettin Ökten konuşmacı olarak yer alacak.