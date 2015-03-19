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    HaberlerEtkinlikYalın Akasya Acıbadem'de sahnede
    19.03.2015 - 11:38 |

    Yalın Akasya Acıbadem'de sahnede

    İstanbul’un yeni nesil yaşam merkezi Akasya Acıbadem, kuruluşunun birinci yılında birbirinden özel sanatçıların sahne aldığı konserlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

    Yalın Akasya Acıbadem'de sahnede

    Bu kapsamda Türk pop müziğinin güçlü temsilcisi Yalın; bu haftasonu Akasya’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

    Yorumculuğunun yanı sıra besteleriyle de ön planda olan Yalın, toplam satış rakamı bir milyonu aşan 4 albüme imza atarken dijital ortamda şarkı download’ları üç milyonu aşarak rekorlar kırdı, yalinonline.com isimli resmi internet sitesi ayda 5 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müzik hayatı boyunca birçok şehirde sahne alan sanatçı, üniversite gençlik festivallerinde de başarılı konserlere imza attı. Yalın, 21 Mart Cumartesi günü, saat 17.00’den itibaren Akasya sahnesinde olacak.

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