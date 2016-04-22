22.04.2016 - 13:59 |
Yalın, Zorlu PSM'de
Her hafta Salı günleri ayrı bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ 26 Nisan Salı akşamı Ana Tiyatro’da pop müziğinin sevilen sanatçısı Yalın’ı ağırlıyor.
Beraber şarkı söylemenin dünyanın en güzel şeyi olduğuna inanan Yalın, 26 Nisan Salı akşamı, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında, sevenlerini, en güzel şarkılarını hep birlikte söylemeye davet ediyor. Zorlu PSM, Ana Tiyatro’da gerçekleşecek bu konserde Yalın; en yeni, en unutulmaz ve en sevilen şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek.
Konser bilgileri:
Tarih: 26 Nisan Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı: Protokol: 160 TL, 1. Kategori: 130 TL, 2.kategori: 115 TL , 3. Kategori: 95 TL, 4. Kategori: 75 TL, 5. Kategori: 50 TL
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro
Biletlere; Biletix.com , Zorlupsm.com siteleri ile Zorlu PSM gişelerinden
ulaşılıyor.