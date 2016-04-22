BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYalın, Zorlu PSM'de
    22.04.2016 - 13:59 |

    Yalın, Zorlu PSM'de

    Her hafta Salı günleri ayrı bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ 26 Nisan Salı akşamı Ana Tiyatro’da pop müziğinin sevilen sanatçısı Yalın’ı ağırlıyor.

    Yalın, Zorlu PSM'de

    Beraber şarkı söylemenin dünyanın en güzel şeyi olduğuna inanan Yalın, 26 Nisan Salı akşamı, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında, sevenlerini, en güzel şarkılarını hep birlikte söylemeye davet ediyor. Zorlu PSM, Ana Tiyatro’da gerçekleşecek bu konserde Yalın; en yeni, en unutulmaz ve en sevilen şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek.

    Konser bilgileri:

    Tarih: 26 Nisan Salı
    Saat: 21:00
    Bilet Fiyatı: Protokol: 160 TL, 1. Kategori: 130 TL, 2.kategori: 115 TL , 3. Kategori: 95 TL, 4. Kategori: 75 TL, 5. Kategori: 50 TL
    Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

    Biletlere; Biletix.com , Zorlupsm.com siteleri ile Zorlu PSM gişelerinden
    ulaşılıyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber