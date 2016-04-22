Yalın, Zorlu PSM'de

Beraber şarkı söylemenin dünyanın en güzel şeyi olduğuna inanan Yalın, 26 Nisan Salı akşamı, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında, sevenlerini, en güzel şarkılarını hep birlikte söylemeye davet ediyor. Zorlu PSM, Ana Tiyatro’da gerçekleşecek bu konserde Yalın; en yeni, en unutulmaz ve en sevilen şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek.

Konser bilgileri:

Tarih: 26 Nisan Salı

Saat: 21:00

Bilet Fiyatı: Protokol: 160 TL, 1. Kategori: 130 TL, 2.kategori: 115 TL , 3. Kategori: 95 TL, 4. Kategori: 75 TL, 5. Kategori: 50 TL

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

Biletlere; Biletix.com , Zorlupsm.com siteleri ile Zorlu PSM gişelerinden

ulaşılıyor.

