Yalnız olmanın 5 faydası
Kaliteli bir yalnızlık, gereksiz kalabalıktan çok daha iyidir. Yalnız zaman geçirmek sizi daha iyi bir insan yapabilir.
Yalnız olmak çoğu kişi tarafından ideal bir durum olarak tanımlanmayabilir. Ancak yalnız vaktinizi nasıl geçireceğinizi bilmek ve bu sürecin faydalarını görmek sizi kalabalıklardan uzaklaştıracak!
1. Yalnızlık sizi sakinleştirir
Bilim yalnız zaman geçirdiğinizde daha sakin bir insan haline geldiğinizi doğrular. Bireyler aktif olarak yalnız kaldıklarında, rahatlamaya ve stres seviyesini azaltmaya daha eğilimlidir. Yalnız kalmaktan zevk alan ve yalnız zamanlarını iyi bir şekilde geçiren insanlar daha az depresyon yaşar.
2. Sizi daha iyi bir arkadaş yapar
Yeteri kadar yalnız zaman geçirmek sizi sosyal hayatınızda daha başarılı kılar. 7/24 hem duygusal hem de fiziksel olarak tam hissetmeyeceğiniz için, yalnız kaldığınız anlar adeta kendinizi 'şarj' ettiğiniz anlar olarak görülür.
3. Daha iyi bir uyku
Yapılan bir araştırmaya göre, çiftler bir yatağı paylaştığında yüzde 50 daha fazla uyku bozukluğu yaşıyor.
4. Sınırları belirlemenize yardımcı olur
Yalnızlığı benimsemeyi öğrendiğinizde, daha tatmin edici ilişkiler yaşarsınız. Sadece yalnız kalmamak için kurduğunuz ilişkilerden kurtulur, daha verimli ve daha ideal ilişkilere sahip olursunuz.
5. Daha keskin hedefler
Yalnız zaman harcamak, zamanınızı ve mekanınızı tamamen kontrol etmenizi sağlar. Gelecek hakkında hedeflerinizi belirlemenizde bu süreçlerden yararlanabilirsiniz. Seçtiğiniz yalnızlık diğerlerinin aksine kendi ihtiyaç ve arzularımıza odaklanmak için bize nadir bir fırsat sunar.