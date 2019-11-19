Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYaşam HaberleriYalnız olmanın 5 faydası
19.11.2019 - 10:55 |

Yalnız olmanın 5 faydası

Kaliteli bir yalnızlık, gereksiz kalabalıktan çok daha iyidir. Yalnız zaman geçirmek sizi daha iyi bir insan yapabilir.

Yalnız olmanın 5 faydası

Yalnız olmak çoğu kişi tarafından ideal bir durum olarak tanımlanmayabilir. Ancak yalnız vaktinizi nasıl geçireceğinizi bilmek ve bu sürecin faydalarını görmek sizi kalabalıklardan uzaklaştıracak!

1. Yalnızlık sizi sakinleştirir

Bilim yalnız zaman geçirdiğinizde daha sakin bir insan haline geldiğinizi doğrular. Bireyler aktif olarak yalnız kaldıklarında, rahatlamaya ve stres seviyesini azaltmaya daha eğilimlidir. Yalnız kalmaktan zevk alan ve yalnız zamanlarını iyi bir şekilde geçiren insanlar daha az depresyon yaşar.

2. Sizi daha iyi bir arkadaş yapar

Yeteri kadar yalnız zaman geçirmek sizi sosyal hayatınızda daha başarılı kılar. 7/24 hem duygusal hem de fiziksel olarak tam hissetmeyeceğiniz için, yalnız kaldığınız anlar adeta kendinizi 'şarj' ettiğiniz anlar olarak görülür.

3. Daha iyi bir uyku 

Yapılan bir araştırmaya göre, çiftler bir yatağı paylaştığında yüzde 50 daha fazla uyku bozukluğu yaşıyor. 

4. Sınırları belirlemenize yardımcı olur

Yalnızlığı benimsemeyi öğrendiğinizde, daha tatmin edici ilişkiler yaşarsınız. Sadece yalnız kalmamak için kurduğunuz ilişkilerden kurtulur, daha verimli ve daha ideal ilişkilere sahip olursunuz.

5. Daha keskin hedefler

Yalnız zaman harcamak, zamanınızı ve mekanınızı tamamen kontrol etmenizi sağlar. Gelecek hakkında hedeflerinizi belirlemenizde bu süreçlerden yararlanabilirsiniz. Seçtiğiniz yalnızlık diğerlerinin aksine kendi ihtiyaç ve arzularımıza odaklanmak için bize nadir bir fırsat sunar.

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Toprak Tonları

    Toprak Tonları
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Gelecek açısından planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeminizi etkileyeceği zamanlar var. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün masraflarınızda artış olabilir. Akşam saatlerinde parasal konular daha fazla önem kazanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve maddi kaynaklarınız için yeni planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınız da gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme için girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız içsel süreçleri karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşten gelen destekler sayesinde kendi zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili yeni düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Kendinize zevk aldığınız konularla ilgilenecek zamanlar yaratabilirsiniz. İlerleyen saatlerde parasal konular önem kazanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için yeni fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.  Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için heyecan duyuyor olabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Finansal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Ani kopmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınız artabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınızda artış yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır.  Akşam saatlerinde parasal konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha temkinli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz.  Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Beliz Göncü
    Beliz GöncüBabalar ve Çocukları
    Esra Ertuğrul
    Esra ErtuğrulBebeklerde Gelişimsel Süreç
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerZamanı Lehimize Çevirelim
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanBu Kafa Neyin Kafası?
    Şaduman Canan Karakul
    Şaduman Canan KarakulErkekleri İlişkide Tutmak
    Şerif Soğukbulak
    Şerif SoğukbulakDekorasyonun Satışa Etkisi
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkFinesse Rinoplasti Nedir?
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanBir Gün Dünyanı Değiştirir
    Nur Demir
    Nur Demir2.el Eşya Kullanılır mı?
    Arzu Bıyıklıoğlu
    Arzu BıyıklıoğluNeyi İstiyorsan Onu Takdir Et
    En Çok İzlenen Videolar
    Evlilikte mutluluğun bireyselleşme ile ilgisi var mı?Evlilikte mutluluğun bireyselleşme ile ilgisi var mı?
    Mutlu olmak öğrenilir veya öğretilir mi?Mutlu olmak öğrenilir veya öğretilir mi?
    İnsan nasıl mutlu olur?İnsan nasıl mutlu olur?
    Limitleyici nefes alışkanlığından kurtulmak için nefes egzersizleri uygulamak doğru mu?Limitleyici nefes alışkanlığından kurtulmak için nefes egzersizleri uygulamak doğru mu?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yalnız olmanın 5 faydası

    Yalnız olmanın 5 faydası

    Kimyon yerine kullanabileceğiniz alternatif baharatlar

    Kimyon yerine kullanabileceğiniz alternatif baharatlar

    Ashley Graham'ın hamilelik tarzı

    Ashley Graham'ın hamilelik tarzı

    Başarabiliriz

    Başarabiliriz

    Sıradaki Haber