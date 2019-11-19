Yalnız olmanın 5 faydası

Yalnız olmak çoğu kişi tarafından ideal bir durum olarak tanımlanmayabilir. Ancak yalnız vaktinizi nasıl geçireceğinizi bilmek ve bu sürecin faydalarını görmek sizi kalabalıklardan uzaklaştıracak!

1. Yalnızlık sizi sakinleştirir

Bilim yalnız zaman geçirdiğinizde daha sakin bir insan haline geldiğinizi doğrular. Bireyler aktif olarak yalnız kaldıklarında, rahatlamaya ve stres seviyesini azaltmaya daha eğilimlidir. Yalnız kalmaktan zevk alan ve yalnız zamanlarını iyi bir şekilde geçiren insanlar daha az depresyon yaşar.

2. Sizi daha iyi bir arkadaş yapar

Yeteri kadar yalnız zaman geçirmek sizi sosyal hayatınızda daha başarılı kılar. 7/24 hem duygusal hem de fiziksel olarak tam hissetmeyeceğiniz için, yalnız kaldığınız anlar adeta kendinizi 'şarj' ettiğiniz anlar olarak görülür.

3. Daha iyi bir uyku

Yapılan bir araştırmaya göre, çiftler bir yatağı paylaştığında yüzde 50 daha fazla uyku bozukluğu yaşıyor.

4. Sınırları belirlemenize yardımcı olur

Yalnızlığı benimsemeyi öğrendiğinizde, daha tatmin edici ilişkiler yaşarsınız. Sadece yalnız kalmamak için kurduğunuz ilişkilerden kurtulur, daha verimli ve daha ideal ilişkilere sahip olursunuz.

5. Daha keskin hedefler

Yalnız zaman harcamak, zamanınızı ve mekanınızı tamamen kontrol etmenizi sağlar. Gelecek hakkında hedeflerinizi belirlemenizde bu süreçlerden yararlanabilirsiniz. Seçtiğiniz yalnızlık diğerlerinin aksine kendi ihtiyaç ve arzularımıza odaklanmak için bize nadir bir fırsat sunar.