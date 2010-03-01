Yamaç, Mask Live Music Club'da!
Hotel California'yı orjinal Eagles tonundan canlı canlı dinlemek istiyorsanız Mask’a mutlakja uğrayın!
Farklı yurtiçi ve yurtdışı yarısmalarda oduller kazanmış bir rock muzısyeni olan Yamaç, 1991 ve 1994 te Turkiye nin en iyi rock vokali secildi. 90 ların sonunda Avrupa’ya yerleşerek Berlin ve Amsterdam da cok sayıda kulupte ve degişik gruplar da 7 yıl sahne aldı.Halen kışları Hollanda da yazları ise Turkiye de performanslarına devam ediyor.Performans programlarında 70-80-90 lar ile 2000’lerin rock - dans hitlerinin yanında unlu Hollywood yapımlarının soundtrack leri ve Broadway muzikallerinden hitler yeralmaktadır.En buyuk farkı ve ozelliği, butun sarkıların orjinal tonunda asla transpose edilmeden birebir icra edilmesidir.Kısa bir deyişle bir Queen parcasını Freddie Mercury nin tonundan, ya da Hotel California yı orjinal Eagles tonundan canlı canlı dinlemek istiyorsanız sizi Mask’a bu gorsel ve işitsel şova davet ediyoruz.
TARİH : 03 Mart / Çarşamba
SAAT : 23:00
BİLET : 20 TL
ADRES : Bekar Sok. No:10 Beyoğlu ( Adidas’ın Karşı Sokağı)
TEL : 0212 244 12 38