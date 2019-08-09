Yapay çiçekler nasıl dekore edilir?

Çiçekler bir eve her zaman farklılık katar. Renkleri, anlamları, kokuları ve daha pek çok yanıyla salon, mutfak ve antre gibi alanların atmosferini değiştirir. Ancak bunlar aynı zamanda ekstra bakım ve özen de ister. Topraklarının değişimi, sulanmaları, daima güneş alan yerlerde bulunmaları gibi detaylar başka iş yüklerini oluşturur. Bu nedenle de evinize renk ve canlılık katmak için yapay çiçekleri de tercih edebilirsiniz. Koku vb. etkileri görülmese de, renkleri ve dekoratif duruşları sayesinde aynı etkiyi sağlamayı başarırlar. Peki yapay çiçek dizaynı nasıl yapılır?

Gölgelik ya da karanlık bir köşede tutabilirsiniz

Yapay çiçekleri dekore ederken en büyük avantajınız güneş alan bir yerde tutmak zorunluluğunuzun olmaması. Bu nedenle yapay çiçekleri, isterseniz gölgelik bir alanda isterseniz karanlık bir köşede tutabilirsiniz.

Saksı yerine dekoratif kutular tercih edin

Çiçekleri saksılar yerine dekoratif ürünlerin içerisine yerleştirebilirsiniz. Tercih edeceğiniz renk de mobilyalarınıza ya da dekore edeceğiniz alanın rengine uygun olursa ortak bir renk uyumu oluşturulabilir.

Mutfak dekorasyonu için...

Mutfaklarınız da bir dekorasyon yaparken sade ve geniş bir tezgahı tercih edebilirsiniz. Özellikle beyaz tezgahlar, yapay çiçeklerin rengini ortaya çıkarmak konusunda etkili olacaktır.