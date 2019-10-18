Yapay zeka ile embriyo seçimi

Smart PGT yöntemi, yapay zekadan faydalanılarak tutunma potansiyeli en yüksek embriyoyu seçme imkanı sunan ve gebelik şansının artmasını sağlayan, detaylı genetik inceleme imkanı sunan NGS testinin en gelişmiş şeklidir.

Smart PGT nedir?

Smart PGT, tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyoların, anne rahmine transfer edilmeden önce kromozom sayılarının ve yapılarının sağlıklı olup olmadığının yapay zekanın da devreye girdiği bir sistem kullanılarak detaylı incelenmesi işlemidir. Smart PGT sayesinde embriyolardaki olası kromozomal bozuklukları, embriyolar rahme nakledilmeden önce tespit edilebilmektedir. Smart PGT uygulaması özellikle ileri yaştaki anne adayları ile tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda gebelik ve sağlıklı bir doğum şansının artmasını sağlayan başarılı bir yöntemdir.

Smart PGT’nin avantajları nelerdir?

Düşük ve kısırlık hikayesi olan çiftler için, implantasyon öncesi Smart PGT yöntemi kullanıma amacı kromozomal olarak anormal olan embriyoları belirlemektir. Bu sayede anormal olan embriyolar rahime transfer edilmez ve başarılı bir gebelik oluşma olasılığı arttırılır.

Günümüzde çağdaş uygulamalar, tüp bebekte, tek sağlıklı embriyo transferini zorunlu kılmaktadır. Yapay zeka ile embriyo seçiminde yüksek oranda güvenilirlik sağlanabilmektedir.

Smart PGT yöntemi ile doğruluk oranı artar, daha fazla sağlıklı embriyo seçilir, başarı oranı artar, düşük oranı azalır, canlı doğum oranı artar.

Kimler için uygundur?

38 yaş ve üzeri tüp bebek uygulaması yapılacak kadınlarda ve isteğe bağlı olarak her yaş grubunda uygulanabilir. Eşlerden birinde kromozomal bir problem olması durumunda yapılabilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda ve tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde de Smart PGT yöntemi tercih edilmektedir.

Nasıl uygulanır?

Klasik tüp bebek tedavisinde toplanan yumurtalar aynı gün mikroenjeksiyon yöntemi uygulanarak spermle birleştirilir ve elde edilen embriyolar blastokist aşamasına kadar takip edilir. Biyopsi yapmaya uygun kalitede olan embriyoların trofoektoderm tabakalarına biyopsi işlemi yapılarak hücre örnekleri alınır ve sonra embriyolar tek tek dondurulur. Genetik analiz yapılmasının ardından normal kromozomal dizilime sahip embriyo saptanırak dondurulmuş embriyo transferi yapılır.

Smart PGT’nin önemi nedir?

Embriyonun kromozomal olarak sağlıksız olması rahime tutunma şansını yani gebe kalma ihtimalini azaltır. Düşükle kaybedilme riskinin yanı sıra Down Sendromu gibi sağlık sorunları ile doğma riski artmaktadır. Smart PGT bu riskleri azaltır veya ortadan kaldırır.

Doç. Dr. Turgut Aydın