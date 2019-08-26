Yapıcı olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde ışıkların uyumu akıl ve duygu arasında daha olumlu bir denge kurabileceğimizi anlatıyor. İsteklerimizi yumuşak bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Eve, ailevi konulara yönelik girişimler olumlu sonuçlar verebiliriz. Daha mantıklı ve verimli olmak elimizde. Bugün aynı zamanda sanatsal uğraşılar içinde ve tasarım gerektiren alanlarda yenilikler daha kolay akabilir.

Nelerden kaçınmalı? Başkalarının aşırı etkisinde kalmamaya bakalım. Olaylara daha yumuşak yaklaşmak ve anlayış göstermek elimizde. Başkalarına yardımcı olabileceğimiz, hizmet edebileceğimiz olanaklar da bulabiliriz. Aşırı duygusallıktan kaçınmak gerek. Fazla eleştirel ya da şikayetçi olmak yerine orta yolu bulmaya bakalım. Ay’ın ışığı küçülürken büyük yenilikler yapamasak da, gelecek hakkında düşünebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.