Anne babanın çocuklarına yönelttikleri tutumlar her ne kadar iyi niyetli olsa da bazen beklenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Çocuk yetiştirirken ebeveynlerin sıklıkla düştükleri en büyük yanılgı, çocuğu uyarma yöntemidir. Psikologlar yaramaz çocukların aslında yaşamdaki genel memnuniyetlerine katkıda bulunabileceğini öne sürüyorlar. Peki, yaramaz çocuklar neden diğer çocuklara göre daha mutlu?

Daha bağımsızdırlar ve kendilerini ifade etmekten korkmazlar

Her çocuğun kendine özgü bir kişiliği ve dünyayla etkileşim biçimi vardır. Bununla birlikte, ebeveynler sürekli kontrol altında tutmaya çalıştıkları çocukların kendi kendilerini ifade etme sorunu ile karşılaşabilir ve gerçek arzularını ve isteklerini belirleyemem gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ancak yaramaz çocuklar başkaları tarafından yargılanıyor olsalar bile gerçek karakterlerini ve bağımsızlıklarını göstermekten korkmazlar.

Dünyayı keşfetme yolları etkilidir

Çocuklar dünyayla etkileşim kurmak için duyularını kullanırlar. Aşırı derecede temkinlilerdir, gürültülü olmayı severler ve bir dakika bile sakin kalamazlar. Ebeveynler çocukları sessiz kalmaya zorlar ve herhangi bir inisiyatif göstermezlerse, çocuk dünyayı keşfetme fırsatını kaybeder. Asi çocukların öğrenme arzusu bastırılmadığından, meraklı olmaları ve yetişkinler olarak daha çevreci insanlar olma ihtimalleri daha yüksektir.

Doğallıktan korkmuyorlar

Çocukların çoğu son derece aktif ve biraz da yaramaz olsalar da bu onların doğalarının bir parçası. Duygularını ifade etmekten ve deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmaktan korkmuyorlar. Bazen coşkusuyla bir miktar yukarı çıkabilirler. Ancak, bir çocuk yüksek sesle ve çılgınca davranıyorsa, bu onların mutlu oldukları ve kendi ciltlerinde güven duydukları anlamına gelir.

Duygularını daha iyi işleyebilirler

Yaramaz çocukların duygularına bağlı kalmak ve büyüdüklerinde davranışlarının kökenlerini anlamak kolaydır. Bu çocukların duygularına gelince sağlıklı olgunluk göstermeleri daha olasıdır. Duyguların hayatlarının önemli bir parçası olduğunu anlarlar ve diğer insanların duygularını tanıma ve saygı duymayı öğrenirler.

Başkalarının söylediklerini dinlemezler

Yaramaz çocuklar onay aramıyor. Onlar için neyin iyi olduğunu biliyor ve yollarını takip etmekten korkmuyorlar. Başarısız olsalar bile, dünyanın sonu olmayacağını ve düzeltilemeyecek bir durumun olmadığını biliyorlar. Çocuklar saçma görünmekten ya da eleştirilmekten utanmaz, çünkü en önemli şey onların fikirleri olduğunu bilirler.

Daha iyi problem çözme yetenekleri vardır

İtaatkâr çocuklar genellikle aşırı uyumluluktan muzdarip ve yetişkin olduklarında çok bilinçlidirler. Yaramaz çocuklar daha spontandır ve beladan kurtulmak için farklı yaklaşımlar denemeye hazırdır. Strese daha dayanıklıdır ve kendileri için ayağa kalkabilirler.

Daha yaratıcıdırlar

Yaramaz çocukların sınırsız bir hayal gücü vardır ve fikirlerini denemeye isteklidirler. Yetişkinler olarak, bu çocuklar yaşamın tüm alanlarına yaratıcı bir yaklaşım sergiler ve her durumun 2 tarafı olduğunu bilirler. Kendilerini ifade etmekten korkmazlar ve başkalarının fikrinin yaşamları üzerinde çok fazla bir etkisi olmayacağını bilirler.

Kendilerine güveni sonsuz ve iyi olduklarını biliyorlar

Yaramaz çocuklar, koşulsuz olarak sevilmeyi hak ettiklerini ve sadece iyi davranışlarla sevgiyi kazanmaya çalışmanın gerekmediğini biliyorlar. Zaten yeterince iyi olduklarından ve ispatlayacak hiçbir şey olmadıklarından eminler. Bu onların daha iyi benlik için çalışmadıkları anlamına gelmez. Bunu ancak kendileri için yaparlar ve çevrelerindeki insanları memnun etmek için yapmazlar.