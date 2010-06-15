Yaratıcı gençler aranıyor!

Haliç'teki 'santralistanbul' açıldığı Eylül 2007’den bu yana, İstanbul'un önde gelen kültür, sanat, eğitim ve eğlence merkezlerinden biri. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarına yepyeni ve genç bir teknolojik atölye serisi ekledi. 28 Haziran'da başlayacak atölyelerde 9-12 ve 13-16 yaş grubu gençler için dijital fotoğraf, film ve tasarım kursları düzenlenecek.



Gençlerin içinde yaşadıkları dünyayı anlamalarına ve kendilerini idare etmelerine yönelik olarak tasarlanan ve 'santralgenç' adı altında başlayacak atölyeler, konularında uzman genç eğitmenler tarafından yürütülecek. 'Video Atölyesi - Işık, Kamera, Oyun!', 'Fotoğraf Atölyesi Moda Fotoğrafçılığı' ve 'İllüstrasyon Atölyesi' gibi seçenekler, gençlerin bu teknolojileri kullanarak kendilerini ifade etme yetilerini ve yaratıcıklarını geliştirmeyi amaçlamanın yanı sıra eleştirel bakış açısı oluşturmalarını hedefliyor.



Her katılımcının, son teknoloji fotoğraf makinesi, video kamerası ve bilgisayar kullanma imkanına sahip olacağı atöyelerin kontenjanı 12 kişiyle sınırlı, ücretse 375 TL. Atölye tarihleri için internet adresini ziyaret edebilirsiniz.