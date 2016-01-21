Yarı yıl etkinlikleri Metroport AVM'de

Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için tatil başlar başlamaz Metroport’ta da eğlence başlıyor… 23 Ocak Cumartesi günü saat 15:30’da Çocuklar “Kış Rüyası” isimli çocuk tiyatrosu ile hem keyifli vakit geçirecek hem de onlarca sürpriz hediyeleri kazanma şansı yakalayacak. Pazar günü de tüm çocuklar yüz boyuma ve eğlenceli yarışmalarla hafta sonunun tadını çıkaracak.

Bir sonraki hafta ise Barbie bebekler, arabalar, boyama kitapları, puzzle ve legolar gibi pek çok farklı hediye yine çocukları bekliyor olacak. 30 Ocak Cumartesi günü öğleden sonra “Barış Adası” tiyatrosu öğrencileri eğlendirirken eğitecek, Pazar günü de mavi tiyatro ile çocuklara özel etkinlikler gerçekleşecek.

Metroport Alışveriş Merkezi yarıyıl tatilinde adeta çocuklara özel bir festival alanına dönüşecek. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısında da kelimenin tam anlamıyla bir maraton yaşayacak olan öğrencilerin sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle bu maratona motive olması amaçlanıyor.