Yarı yıl tatili etkinliği: Eskimo Kasabası

Eskimo Kasabası, Eskimoların yaşadığı coğrafyaya özgü aktiviteler ile eğlencenin tadına varacaklar. 23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında etkinlik alanına gelen çocuklar, Eskimo kıyafetlerini giydikten sonra; buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, Eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden güzel etkinliklere katılarak hem yeni bir kültürü tanıyacak hem de keyifli bir tatil geçirecekler.

Minik Eskimo’lar, Cevahir 1. kat orta alandaki kasabada bulunan bisiklete binip pedalları çevirdikçe ortaya çıkan enerji ile burada bulunan ağaçtaki ışıklar yanacak, böylelikle üretici yönleri de gelişmiş olacak.

Türkiye’nin en büyük kapalı eğlence merkezi, sinema salonları, İstanbul Devlet Tiyatrosu sahneleri ve kaliteli hizmetiyle alışverişin odak noktası olan İstanbul Cevahir; sömestir tatilinde çocukları ile eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen aileleri bekliyor!