BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYarı yıl tatili etkinliği: Eskimo Kasabası
    21.01.2016 - 15:58 |

    Yarı yıl tatili etkinliği: Eskimo Kasabası

    Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin minik ziyaretçileri, 23 Ocak’ta başlayacak ‘Eskimo Kasabası’ etkinliği ile sömestir tatilinin keyfini doyasıya yaşayacaklar.

    Yarı yıl tatili etkinliği: Eskimo Kasabası

    Eskimo Kasabası, Eskimoların yaşadığı coğrafyaya özgü aktiviteler ile eğlencenin tadına varacaklar. 23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında etkinlik alanına gelen çocuklar, Eskimo kıyafetlerini giydikten sonra; buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, Eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden güzel etkinliklere katılarak hem yeni bir kültürü tanıyacak hem de keyifli bir tatil geçirecekler.

    Minik Eskimo’lar, Cevahir 1. kat orta alandaki kasabada bulunan bisiklete binip pedalları çevirdikçe ortaya çıkan enerji ile burada bulunan ağaçtaki ışıklar yanacak, böylelikle üretici yönleri de gelişmiş olacak.

    Türkiye’nin en büyük kapalı eğlence merkezi, sinema salonları, İstanbul Devlet Tiyatrosu sahneleri ve kaliteli hizmetiyle alışverişin odak noktası olan İstanbul Cevahir; sömestir tatilinde çocukları ile eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen aileleri bekliyor!

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber