BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYarı yıl tatilini verimli hale getirmenin yolları
    20.01.2015 - 17:32 |

    Yarı yıl tatilini verimli hale getirmenin yolları

    FMV Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Faika Topal, öğrencilerin verimli bir yarı yıl tatili geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu.

    Yarı yıl tatilini verimli hale getirmenin yolları

    Eğitim öğretimde 4 ay süren ilk yarı dönem tamamlandı. Öğrenciler, sömestr tatiline girmenin heyecanı içinde. Sömestr tatili her ne kadar 2 haftalık boş zaman dilimi gibi görünse de eğitimcilere göre dinlenmek, ilk dönemde öğrenilen konuları pekiştirmek için bulunmaz bir fırsat.

    Sömest tatilinde iyi dinlenen 2’inci dönemde daha başarılı oluyor

    Ööğrencilere yarı yıl tatilinde ödev vermeyi tercih etmediklerini belirten FMV Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Faika Topal, ikinci dönemin daha verimli geçebilmesi için öğrencilerin dinlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Topal, sömestr tatili önerilerini şu şekilde sıraladı: “Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerimize yarıyıl tatillerinde ödev verilmesini tercih etmiyoruz. Çünkü yarı yıl tatilleri öğrencilerin yoğun ve yorucu bir dönemin ardından bir sonraki dönem için dinlenip, güç topladıkları aralıklardır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin dinlenmesi gerekir. Bu dinlenme boş zaman geçirmek, televizyon, bilgisayar, vb. karşısında bütün bir günü geçirmek olarak algılanmamalı. İnsanlar dinlenirken de öğrenebilir, kendilerini geliştirecek etkinlikler yapabilirler.

    ? Sevdikleri ya da öğretmenlerinin önerdiği kitapları bol bol okusunlar,

    ? İyi bir tatil programı yaparak bol bol sinemaya, tiyatroya, müzelere gitsinler,

    ? Okulda öğrendiklerini ya da sosyal becerilerini destekleyecek atölye çalışmalarına katılabilirler

    Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri vardır. Her bireyin öğrenme hızı aynı değildir. Bazı öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken alanları olabilir. 2’inci yarı yılı daha verimli geçirebilmek amacıyla öğrenilenlerin tekrar edilmesi, eksiklerin tamamlaması için iki haftalık tatil iyi bir fırsattır. Bu öğrencilerimizin de kitap okuma ve sosyal aktivitelerin yanında öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarının önerisi doğrultusunda bir çalışma programı hazırlayarak bu doğrultuda çalışmalarını öneriyoruz.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber