Yarı yıl tatilini verimli hale getirmenin yolları

Eğitim öğretimde 4 ay süren ilk yarı dönem tamamlandı. Öğrenciler, sömestr tatiline girmenin heyecanı içinde. Sömestr tatili her ne kadar 2 haftalık boş zaman dilimi gibi görünse de eğitimcilere göre dinlenmek, ilk dönemde öğrenilen konuları pekiştirmek için bulunmaz bir fırsat.



Sömest tatilinde iyi dinlenen 2’inci dönemde daha başarılı oluyor



Ööğrencilere yarı yıl tatilinde ödev vermeyi tercih etmediklerini belirten FMV Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Faika Topal, ikinci dönemin daha verimli geçebilmesi için öğrencilerin dinlenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Topal, sömestr tatili önerilerini şu şekilde sıraladı: “Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerimize yarıyıl tatillerinde ödev verilmesini tercih etmiyoruz. Çünkü yarı yıl tatilleri öğrencilerin yoğun ve yorucu bir dönemin ardından bir sonraki dönem için dinlenip, güç topladıkları aralıklardır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin dinlenmesi gerekir. Bu dinlenme boş zaman geçirmek, televizyon, bilgisayar, vb. karşısında bütün bir günü geçirmek olarak algılanmamalı. İnsanlar dinlenirken de öğrenebilir, kendilerini geliştirecek etkinlikler yapabilirler.



? Sevdikleri ya da öğretmenlerinin önerdiği kitapları bol bol okusunlar,



? İyi bir tatil programı yaparak bol bol sinemaya, tiyatroya, müzelere gitsinler,



? Okulda öğrendiklerini ya da sosyal becerilerini destekleyecek atölye çalışmalarına katılabilirler



Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri vardır. Her bireyin öğrenme hızı aynı değildir. Bazı öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken alanları olabilir. 2’inci yarı yılı daha verimli geçirebilmek amacıyla öğrenilenlerin tekrar edilmesi, eksiklerin tamamlaması için iki haftalık tatil iyi bir fırsattır. Bu öğrencilerimizin de kitap okuma ve sosyal aktivitelerin yanında öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarının önerisi doğrultusunda bir çalışma programı hazırlayarak bu doğrultuda çalışmalarını öneriyoruz.