Yarıyıl tatilinde en eğlenceli çocuk atölyeleri Kanyon'da

Kanyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların dört gözle beklediği yarıyıl tatili heyecanına ortak oluyor, 20 Ocak- 04 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatilini çocuklar için yaratıcı çocuk atölyelerini hayata geçiriyor. Yarıyıl tatili boyunca Kanyon Iİgloo’da gerçekleştirilecek bu atölyeler ile çocuklar bilimden, sanata, ekolojiden, masal okumaya pek çok atölye ile hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Yarıyıl tatili boyunca her hafta sonu farklı bir yazarın masal okuyacağı atölyelere katılan çocuklar farklı bir dünyanın içinde yer alırken, her gün farklı bir yazar ile de tanışma imkanı yakalayacaklar.

22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyelerden Benim Şehrim Atölyesi çocukları mimarlık dünyasına doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkarırken, Kuş Kurabiyeleri Atölyesi ile çocuklarda ekolojik denge ve doğayı koyuma bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Renkli pullardan ve ince boncuklardan oluşan bir gökkuşağı üretilecek olan Renkli Şekil Gözlemcisi Atölyesi ile çocuklar, bilim ve hayal gücünü bir araya getirerek, optik bir oyuncuğa dönüştürürken, Matisse’in Odasındaki Salyangoz kitabının dramalaştırılması ile başlayacak Matisse’in Odasındaki Salyangoz atölyesi ile kendilerine verilen mukavvalara kendi salyangozlarını tasarlayacaklar.

29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gomyap Atölyesi’ndeçocuklar 3 boyutlu formlar tasarlayıp, inşa ederken, aynı zamanda fikir yürütme, ruhsal ve sanatsal ifade, renk & sayı algısı, işbirliği, sabır, bağlılık vb. konuları da pekiştirmiş olacak.

Yarıyıl tatilindeki bu eğlenceye ortak olmak ve bir yandan eğlenirken bir yandan öğrenmek için şimdiden yerinizi ayırtın.

Tarih: 20 Ocak – 04 Şubat arası her gün

Yer: Kanyon Igloo, - 2 Katı

Rezervasyon: 0212 317 53 00 / 0212 317 53 30

Etkinlik ücretsizdir.

Önceden rezervasyon yapılması rica olunur.

