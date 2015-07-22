Yaşam Bilimleri ve Sağlık yarışması için geri sayım başladı

Türkiye'nin ithalatında önemli yer tutan ve kanser, diyabet, romatizma, kan hastalıkları gibi çok sayıda rahatsızlığın tedavisinde kullanımı hızla artan biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde biyomedikal bir araştırma merkezi kurulması hedefiyle yola çıkan İBG-izmir, ‘Yaşam Bilimleri ve Sağlık’ temalı proje yarışması için geri sayıma başladı. ?

Ülkemizin adını tüm dünyaya duyuracak temel ve translasyonel düzeyde araştırmalar yapılmasına destek olacak bilimsel düşünceyi özendirmeyi ve düşüncenin hayata geçirilmesi için olanak sunmayı amaçlayan iBG-izmir, yarışma ile genç araştırmacıları destekleyerek ve yenilikçi projeleri ödüllendirerek yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

iBG-izmir, Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine destek oluyor

İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü / Araştırma Merkezi Müdürü, dünyaca ünlü genetik bilimci Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, ‘Yaşam Bilimleri ve Sağlık Proje Ödülü’ bu yıl ilk kez, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası biyotıp ve genom merkezi iBG-

izmir’in, 9-11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenecek. Resmi açılışımızı yapacağımız bu yıl başlayacağımız ve bu yıldan itibaren de her yıl gerçekleştireceğimiz bu yarışma; Nobel kazanmış konuşmacılar, ‘Yaşam İçin İnovasyon Forumu’nda konuşmacı olacak üst düzey yöneticiler ve girişimciler, 1000 civarında ziyaretçi, açılış etkinliklerinde yer alan çok sayıda girişimci firma ve melek yatırımcılar ile birebir iletişim ve tanıtım imkânı sunarak ülkemizdeki genç araştırmacılar için önemli bir motivasyon kaynağı olacak ve yarışmada sergilenecek projelerin girişimcilerle buluşması sağlanacaktır.” dedi.

‘Yaşam Bilimleri ve Sağlık Proje Yarışması’na kimler, nasıl katılabiliyor?

Yarışmaya; ‘yaşam bilimleri, sağlık, çevre sağlığı ve hayatı kolaylaştıran yenilikler’ konularında projeler başvurabilir.

Başvuruların 1 Ağustos 2015’e kadar alınacağı yarışmanın detaylarına http://ibgprojeyarismasi.org adresinden ulaşmak mümkün.

Kazananlar nasıl belirleniyor?



Başvuru süresinin dolmasının ardından, farklı disiplinlerden ve üniversitelerden değerli araştırmacılar ve öğretim üyelerinin değerlendirmeleri sonucu ön elemeyi geçen projeler 8 Ağustos 2015’te belli olacak. Ön elemeyi geçen projeler, iBG- izmir’in açılış etkinlikleri kapsamında, 9-10 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşecek “iBG-izmir Yaşam Bilimleri Şenliği”nde sergilenecek ve sunulacak. “Fikir” ve “ürün” kategorilerinde birinci seçilen projeler ile “mansiyon” kazanan projelere ödülleri 10 Eylül 2015 akşamı düzenlenecek tören ile verilecek.