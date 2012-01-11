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    HaberlerEtkinlikYaşar Bostancı'yı sallayacak!
    11.01.2012 - 17:45 |

    Yaşar Bostancı'yı sallayacak!

    Yaşar, 2012 yılının ilk büyük konserini 20 Ocak Cuma saat 21.00’de “Bostancı Gösteri Merkezi”nde vermeye hazırlanıyor.

    Yaşar Bostancı'yı sallayacak!

    1996 yılından bu yana güçlü sesi, yorumu, söz ve besteleri, 8 albümü ve sayısız hitleriyle gönüllere kazınan YAŞAR, 2012 yılının ilk büyük konserini 20 Ocak Cuma saat 21.00’de “Bostancı Gösteri Merkezi”nde vermeye hazırlanıyor.

    Sevilen sanatçı; Erdem Sökmen, Levent Altındağ, Eylem Pelit, Okay Aynur, Ercüment Orkut, Evrim Arslan ve Kaan Öztürk’ ten oluşan orkestrasıyla birlikte geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla, sevenlerine dinlemeye doyamayacakları bir müzik ziyafeti
    verecek.


    Yaşar şarkılarıyla büyüleneceğiniz bu gece için biletler; tüm Biletix’ lerde ve Bostancı Gösteri Merkezi gişesinde...

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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