Yaşar Kemal sergisi Frankfurt’ta açılıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Onur Konuğu Türkiye Projesi Organizasyon Komitesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Frankfurter Sparkasse Salonu’nda ziyaret edilebilecek. 23 Eylül - 21 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, Yaşar Kemal’in Almanca yayımlanan kitaplarından seçilen metinlere, fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın fotoğrafları eşlik ediyor. Serginin küratörlüğünü Sadık Karamustafa yapıyor.

Lütfi Özgünaydın, sergiyi hazırlamak için Yaşar Kemal’in isteği üzerine Çukurova ve onun çizdiği rotayı fotoğrafladı. “Yaşar Kemal’in inanılmaz bir betimleme gücü var. Romanlarında yer alan bazı sanal isimleri bile betimlemeleri sayesinde buldum. Bana fotoğraf çekmeyi sevdiren de yine bu betimlemelerdir” diyen Özgünaydın, bir yıl süren çalışmasında 2 bin adet fotoğraf çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 45 çalışmadan oluşan sergiye, bir kitap da eşlik edecek.