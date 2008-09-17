BİST99.838-0,38EURO6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYaşar Kemal sergisi Frankfurt’ta açılıyor
    17.09.2008 - 00:42 |

    Yaşar Kemal sergisi Frankfurt’ta açılıyor

    Geçen yıl Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde açılan “Çukurova Bayramlığını Giyerken” adlı Yaşar Kemal sergisi, Türkiye’nin Onur Konuğu olarak katıldığı 60. Frankfurt Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında yeniden açılıyor.

    Yaşar Kemal sergisi Frankfurt’ta açılıyor

    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Onur Konuğu Türkiye Projesi Organizasyon Komitesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Frankfurter Sparkasse Salonu’nda ziyaret edilebilecek. 23 Eylül - 21 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, Yaşar Kemal’in Almanca yayımlanan kitaplarından seçilen metinlere, fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın fotoğrafları eşlik ediyor. Serginin küratörlüğünü Sadık Karamustafa yapıyor.
    Lütfi Özgünaydın, sergiyi hazırlamak için Yaşar Kemal’in isteği üzerine Çukurova ve onun çizdiği rotayı fotoğrafladı. “Yaşar Kemal’in inanılmaz bir betimleme gücü var. Romanlarında yer alan bazı sanal isimleri bile betimlemeleri sayesinde buldum. Bana fotoğraf çekmeyi sevdiren de yine bu betimlemelerdir” diyen Özgünaydın, bir yıl süren çalışmasında 2 bin adet fotoğraf çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 45 çalışmadan oluşan sergiye, bir kitap da eşlik edecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber