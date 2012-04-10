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    HaberlerEtkinlikYaşar Kurt İstanbul Live'da!
    10.04.2012 - 10:16 |

    Yaşar Kurt İstanbul Live'da!

    Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Yaşar Kurt; 20 Nisan 2012, Cuma akşamı Istanbul Live’da!

    Yaşar Kurt İstanbul Live'da!

    1994 yılında çıkardığı “Sokak Şarkıları” isimli albümünden bu yana Türk rock müziğinin efsanevi isimleri arasında yer alan Yaşar Kurt; son olarak, 2011’in son aylarında “Güneş Kokusu” albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Protest ruhunun aksine, sesinin sakinliğiyle dinleyicilerini etkileyen sanatçı, 20 Nisan 2012, Cuma akşamı Istanbul Live’da vereceği konserde; sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

    Major Müzik Organizasyon – Eyüp İblağ’ın program yönetimini devraldığı Istanbul Live; yeni sezonda sadece iyi müzik yapan isimlere yer verme politikasıyla yola çıktı. Istanbul Live’da ayrıca, izleyicilerin konser öncesi ve sonrasında yine iyi müzik eşliğinde vakit geçirebilecekleri bir “Lounge Bar” açıldı. Ziyaretçiler, 3. katta bulunan canlı müzik salonuna; giriş katındaki bu “Lounge Bar”da Lounge Bar özel asansör ve merdivenleri kullanarak giriş yapıyor. Istanbul Live, böylece izleyicisine giriş katında özel bir servis sunuyor.

    İstiklal Caddesi Ağa Camii’nin sokağında bulunan Istanbul Live’da, gerçekleşecek konserlerin kapı açılış saati 21:00. Konser biletleri Biletix’ten ve Istanbul Live’dan temin edilebilir.

    Bilet Fiyatları: Gişe - 25 TL / Biletix: 28,50 TL

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