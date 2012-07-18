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18.07.2012 - 09:54 |

Yaşayan efsane yarın akşam sahnede

Rock dünyasının yaşayan efsanelerinden, modern indie-rock müziğin temellerini atan Morrissey, yarın akşam Harbiye Açıkhava’da konser verecek.

Yaşayan efsane yarın akşam sahnede

NME tarafından “Dünyanın gelmiş geçmiş en etkili sanatçılarından biri” olarak gösterilen Morrissey için BBC, “İngiliz pop müzik tarihinin en etkileyici müzisyenlerden biri” yorumunu yapıyor. Etkileyici şarkı sözlerinin yanı sıra, sahne performansıyla İngiltere ve ABD’de olduğu kadar Türkiye’de de hayran kitlesine sahip olan Morrissey, aktivist kişiliğiyle de tanınıyor. Her zaman politik çıkışlarıyla ön planda olan sanatçı, Oliver Cromwell’den İngiliz Kraliyet Ailesi’ne, Margaret Thatcher’dan George W. Bush’a kadar pek çok figüre karşı eleştirilerini açıkça ortaya koydu. Örneğin ‘Viva Hate’ albümündeki ‘Margaret on the Guillotine’ şarkısı, İngiltere başbakanı Margaret Thatcher’a yönelik olduğu için, o dönem İngiliz polisi sanatçı hakkında soruşturma açmıştı. 2006’da yaptığı açıklamada, Amerikan ve İngiliz hükümetlerine yönelttiği eleştiriler sonucunda, hem FBI hem de İngiliz İstihbarat Teşkilatı tarafından sorgulandığını açıkladı. Ayrıca 11 yaşından beri vejetaryen olan ve hayvan hakları savunucusu PETA’nın destekçilerinden olduğunu söyleyen Morrissey, fok avları yüzünden 2006’daki turnesine Kanada’yı dahil etmemişti. Yazarlık geçmişi de olan Morrissey, 80’li yıllarda müziğe ara verip popüler kültür kitapları yazmıştı. En sevdiği grup hakkında ‘The New York Dolls’, James Dean hakkında ‘James Dean is Not Dead’ ve sinema filmi oyuncuları hakkında ‘Exit Smiling’ adlı kitapları yayımlandı.

Grammy adaylığı var

İngiliz alternatif rock grubu ‘The Smiths’le adını duyuran Morrissey, o dönemde ‘This Charming Man’, ‘Bigmouth Strikes Again’ ve ‘There Is A Light That Never Goes Out’ gibi şarkılara imza attı. Sanatçı, 1988’de gruptan ayrılarak solo kariyerine başladı ve ilk solo albümü ‘Viva Hate’le birçok ülkede liste başı oldu.

1992’de yayınlanan ‘Your Arsenal’ albümüyle Grammy’ye aday gösterilen Morrissey’in toplam dokuz albümü var. Konserinin biletleri 60-350 TL arasında Biletix ve İKSV’de satılıyor.

Ayrılmaz ikili

Saat 21.00’de başlayacak gecenin açılışını, Morrissey’in turnesine eşlik eden, ABD’li şarkıcı Kristeen Young yapacak. Dört oktavlık sesi ve agresif vokal tarzıyla dikkat çeken Young, geçen yıl ‘V the Volcanic’ isimli bir EP yayınlamıştı.

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