Yasemin Allen sahnede

Albert Camus'nun romanından uyarlanan Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller, bir varoluş kavgasını ele alıyor.



2014 yılının başında Alp Ataman’ın yönettiği, Eric Emmanuel Schmitt eseri olan “Şeytanın Okulu” ile başlayan serüven; Anıl Nişancalı ile uyarladığı “Cinayet ile İlgili Tatlı Hayaller” isimli Albert Camus kolajıyla devam etmekte. Söz konusu eserin hayata geçirilme sürecinde, kadroya yeni isimlerin dahil olması bu oluşuma marka değeri kazandırılması kanaatini oluşturdu. 2014 yılının Eylül ayında oluşum, LAB. ismini aldı. Temelini performans sanatçılarının oluşturduğu ekibin ilk işleri tiyatro ana sanat dalında başladı.



"İnsan şaka yapmamalı."



İnsanlık üzerine bir güzelleme.



Tanımadığımız bir insanın hayatına küçük parmağının ucuyla dokunuş. Sıradan bir insanın varoluş kavgası. Kaotik bir masal.



Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller...



Yazan: Albert Camus



Uyarlayan: Anıl Nişancalı, Alp Ataman



Yönetmen: Alp Ataman



Video Artist: Serdar Börcan



Görüntü Yönetmeni: Mert Edis



Ses Tasarım: Eşref Berk Türkoğlu



Makyaj: Eda Deniz Göze



Kostüm Tasarım: Alexander Koko, Deniz İrem Öek



Yönetmen Yardımcısı: Anıl Nişancalı



Kapı Açılış : 19:30



Sahne : 20:30



Bilet Kategorileri : Tam 40 TL, Öğrenci 25 TL