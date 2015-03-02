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    HaberlerEtkinlikYasemin Allen sahnede
    02.03.2015 - 10:02 |

    Yasemin Allen sahnede

    Ünlü Dizi Oyuncusu Yasemin Allen'in da başrolünde yeraldığı 'Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller' 10 Mart Salı gecesi Garajistanbul Sahnesi'nde!

    Yasemin Allen sahnede

    Albert Camus'nun romanından uyarlanan Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller, bir varoluş kavgasını ele alıyor.

    2014 yılının başında Alp Ataman’ın yönettiği, Eric Emmanuel Schmitt eseri olan “Şeytanın Okulu” ile başlayan serüven; Anıl Nişancalı ile uyarladığı “Cinayet ile İlgili Tatlı Hayaller” isimli Albert Camus kolajıyla devam etmekte. Söz konusu eserin hayata geçirilme sürecinde, kadroya yeni isimlerin dahil olması bu oluşuma marka değeri kazandırılması kanaatini oluşturdu. 2014 yılının Eylül ayında oluşum, LAB. ismini aldı. Temelini performans sanatçılarının oluşturduğu ekibin ilk işleri tiyatro ana sanat dalında başladı.

    "İnsan şaka yapmamalı."

    İnsanlık üzerine bir güzelleme.

    Tanımadığımız bir insanın hayatına küçük parmağının ucuyla dokunuş. Sıradan bir insanın varoluş kavgası. Kaotik bir masal.

    Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller...

    Yazan: Albert Camus

    Uyarlayan: Anıl Nişancalı, Alp Ataman

    Yönetmen: Alp Ataman

    Video Artist: Serdar Börcan

    Görüntü Yönetmeni: Mert Edis

    Ses Tasarım: Eşref Berk Türkoğlu

    Makyaj: Eda Deniz Göze

    Kostüm Tasarım: Alexander Koko, Deniz İrem Öek

    Yönetmen Yardımcısı: Anıl Nişancalı

    Kapı Açılış : 19:30

    Sahne : 20:30

    Bilet Kategorileri : Tam 40 TL, Öğrenci 25 TL

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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