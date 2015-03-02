Yasemin Allen sahnede
Ünlü Dizi Oyuncusu Yasemin Allen'in da başrolünde yeraldığı 'Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller' 10 Mart Salı gecesi Garajistanbul Sahnesi'nde!
Albert Camus'nun romanından uyarlanan Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller, bir varoluş kavgasını ele alıyor.
2014 yılının başında Alp Ataman’ın yönettiği, Eric Emmanuel Schmitt eseri olan “Şeytanın Okulu” ile başlayan serüven; Anıl Nişancalı ile uyarladığı “Cinayet ile İlgili Tatlı Hayaller” isimli Albert Camus kolajıyla devam etmekte. Söz konusu eserin hayata geçirilme sürecinde, kadroya yeni isimlerin dahil olması bu oluşuma marka değeri kazandırılması kanaatini oluşturdu. 2014 yılının Eylül ayında oluşum, LAB. ismini aldı. Temelini performans sanatçılarının oluşturduğu ekibin ilk işleri tiyatro ana sanat dalında başladı.
"İnsan şaka yapmamalı."
İnsanlık üzerine bir güzelleme.
Tanımadığımız bir insanın hayatına küçük parmağının ucuyla dokunuş. Sıradan bir insanın varoluş kavgası. Kaotik bir masal.
Cinayet İle İlgili Tatlı Hayaller...
Yazan: Albert Camus
Uyarlayan: Anıl Nişancalı, Alp Ataman
Yönetmen: Alp Ataman
Video Artist: Serdar Börcan
Görüntü Yönetmeni: Mert Edis
Ses Tasarım: Eşref Berk Türkoğlu
Makyaj: Eda Deniz Göze
Kostüm Tasarım: Alexander Koko, Deniz İrem Öek
Yönetmen Yardımcısı: Anıl Nişancalı
Kapı Açılış : 19:30
Sahne : 20:30
Bilet Kategorileri : Tam 40 TL, Öğrenci 25 TL