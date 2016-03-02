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    HaberlerEtkinlikYasmin Levy yeniden İstanbul’da
    02.03.2016 - 16:21 |

    Yasmin Levy yeniden İstanbul’da

    “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak bilinen Yasmin Levy, IEG Live ve Piu Entertainment işbirliğiyle 5 Mayıs 2016 günü İstanbul’da Zorlu PSM’de sahne alacak.

    Yasmin Levy yeniden İstanbul’da

    Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, yeniden İstanbullular ile buluşacak.
    6 yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. İlk albümü Romance&Yasmin, Manisalı bir Sefarad olan ve hayatını Sefarad müziğini korumaya adayan babası Yitzhak Levy’e bir saygı duruşu niteliğindeydi.

    Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Yasmin Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

    Türk yaylı çalgılarının zengin tonları ile flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel, piyano gibi batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz tarzını oluşturuyor.

    Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak “müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu” ifade ediyor.

    “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan Yasmin Levy, IEG Live ve Piu Entertainment organizasyonuyla 5 Mayıs’ta Zorlu PSM’de İstanbullular ile bir kez daha buluşacak. Beklenen konserin biletleri Biletix’te…

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