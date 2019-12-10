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10.12.2019 - 00:00 |

Yavaşlama var

Ay bugün saat 19:46’ya kadar Boğa burcunda boşlukta ilerleyecek.

Yavaşlama var

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 19:46’ya kadar Boğa burcunda boşlukta ilerleyecek. Ay’ın önünün boş olması yön bulamama ve yeteri kadar hızlı hareket edememeye işaret edebilir. Bugün kararlı davransak dahi, hızlı ilerleme pek kolay değil. Sabırlı davranmak ve daha çok eksik ya da önemsiz konulara zaman ayırmak daha faydalı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Günün geç saatlerinde daha fazla hareket ve konuşma var. Ancak akıl ve duygular arasında bir denge kurmak gerekecek. Özellikle akşam saatlerinde çift durumlar kararsızlığa yol açabilir. Çok sayıda değişiklik ve yeni haberlerin gündeme gelmesi günlük düzenimizi karıştırabilir. Neyse ki akşam saatlerinde biraz çaba ve uzlaşı ile eksiklerimizi toparlayabiliriz.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Yılan  Başlangıçlar vurgulanıyor. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Sabah saatlerinde parasal konularla ilgili gelişmeler askıda kalabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere odaklanın. Gün içinde yarım kalan işlerinizi toparlamanız sizin için daha iyi olabilir. İlerleyen zamanlarda ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bazı konuları gündeme getirmek için uygun bir gün olmayabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarda eksik veya yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde nedenini bilemediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Öğleden sonra nedenini bilemediğiniz olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar var. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi olayları veya kişileri kabullenmenize neden olabilir. İlerleyen saatlerde sorumluluklarınız artabilir. Sosyal konulara eğilmek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde dernek işlerinizde veya iş yerinizde yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Gününüzü yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Önemli konuları öğleden sonraya bırakmaya çalışın. İlerleyen zamanlarda annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlere yönlendirebileceğiniz zamanlar var. Gün içinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. Harcama yapmak için uygun bir gün değil.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Bütünü görmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Ruhani konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz işleriniz için plan yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilirDevamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde sizi krize sokan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Finansal konulara ilgili bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde eşinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İletişimle ilgili aksaklıklar keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Eşinizle ilgili bitirmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma ortamınızdaki koşularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizde eksik kalan işleri tamamlayacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. İlerleyen saatlerde ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizin ilerlemesinde sıkıntılar olabilir. Toparlamak istediğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlere kişisel yeteneklerinizi katacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizi olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular gündeminizi etkileyebilir. Evinize zaman ayırmak ve eksik işleri tamamlamak iyi olabilir. Gün içinde babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bugün güven isteği içinde yakınlarınızı ziyarete gidebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Eviniz için alışverişe çıkabilirsiniz. Kendinizi çok yormayın.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iletişimle ilgili problemler canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Ticari konuları başka bir zamana bırakmak daha iyi olacaktır. İş hayatında başkalarından destek almak, işlerinizi kolaylaştırabilir. Bugün ikili ilişkilerinizde sabır göstermeniz gerekebilir. Kadınlarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

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