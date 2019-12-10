Yavaşlama var

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 19:46’ya kadar Boğa burcunda boşlukta ilerleyecek. Ay’ın önünün boş olması yön bulamama ve yeteri kadar hızlı hareket edememeye işaret edebilir. Bugün kararlı davransak dahi, hızlı ilerleme pek kolay değil. Sabırlı davranmak ve daha çok eksik ya da önemsiz konulara zaman ayırmak daha faydalı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Günün geç saatlerinde daha fazla hareket ve konuşma var. Ancak akıl ve duygular arasında bir denge kurmak gerekecek. Özellikle akşam saatlerinde çift durumlar kararsızlığa yol açabilir. Çok sayıda değişiklik ve yeni haberlerin gündeme gelmesi günlük düzenimizi karıştırabilir. Neyse ki akşam saatlerinde biraz çaba ve uzlaşı ile eksiklerimizi toparlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Yılan Başlangıçlar vurgulanıyor. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.